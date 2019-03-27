Son Dakika Haberleri: Yeşilay Yetişkin Eğitim Projesini Başlatıyor

Yeşilay Yetişkin Eğitim Projesini Başlatıyor

32 dakika önce

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tip-2 Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında Zonguldak'ın çeşitli okullarında görev yapan Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya gelerek konu ilgili olarak toplantı yaptı.

Yeşilay Yetişkin Eğitim Projesini Başlatıyor, System.String[]
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tip-2 Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında Zonguldak'ın çeşitli okullarında görev yapan Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya gelerek konu ilgili olarak toplantı yaptı.

Zonguldak Yeşilay Cemiyetin yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapan Şube Başkanı Uzman Dr. Fatih Akca açıklamasında şöyle dedi:

"Türkiye bağımlılıkla Mücadele Tip-2 Yetişkin Eğitimi Projesini Zonguldak'ta başlatıyoruz. Hazırlık toplantılarının ilki projeye dahil edilen İl Merkezinde bulunan Okulların Okul Aile Birliği Başkanları ile yapmış bulunmaktayız. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin mali destek sağladığı proje, Zonguldak Yeşilay Cemiyeti Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliği ile yürütülecek projede en az bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Projeye dahil olan okulların velilerine bağımlılıkla mücadele eğitim modülü uygulanarak kişilerin ve çocuklarının bağımlılık türlerine karşı nasıl önlemler almaları gerektiği yönünde eğitim verilecektir. Bunun yanı sıra bizim bu projemize destek veren Okul Aile Birliği Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

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