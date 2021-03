Yeşilay'dan "akıllı telefon bağımlılığı"na ilişkin yüksek lisans tezine destek - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) yüksek lisans öğrencisi Sinem Gedik'in "akıllı telefon bağımlılığı"na ilişkin tezi, Yeşilaydan burs desteği almaya hak kazandı.

Yeşilay üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışmalarını destekleyen "Yeşilay Tezini Destekliyor" kampanyası başlattı.

TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi yüksek lisans öğrencisi Sinem Gedik'in, TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin danışmanlığında hazırladığı "Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" yüksek lisans tezi burs desteği aldı.

Salgın akıllı telefon bağımlığını artırdı

Doç. Dr. Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında fiziksel ve sosyal aktivitelerin durma noktasına geldiğini söyledi.

İnsanın sosyal bir varlık olduğunu işaret eden Gezgin, "Bunun için de en kolay yöntem akıllı telefonlar çünkü her an cebimizde ve hayatımızın her yerinde. Fakat bunun fazla kullanılması ve sosyalleşmenin gerçek ortamlarda değil de sanal ortamlarda gerçekleşmesi bu cihaza bağımlılığı ortaya çıkarıyor. Öğrencimle yaptığımız çalışmada, boş zamanını iyi yöneten, hobileriyle uğraşan ve rekreasyon faaliyetlerine katılan kişilerin akıllı telefon bağımlılığı riskinin azalacağını belirledik." diye konuştu.

"Bin öğrenciyle anket yapıldı"

Gedik de salgın döneminde akıllı telefon kullanımının yoğunlaştığını ifade etti.

Toplumun akıllı telefon bağımlılığı ile karşı karşıya kaldığını belirten Gedik şunları kaydetti:

"Salgın döneminde daha fazla boş zamanımız olmasına rağmen teknoloji bağımlılıklarının, verimsizlik hissinin, yalnızlığın, kilo alımı gibi sağlık problemlerinin meydana geldiğini görmekteyiz. Bu tür problemlerin önüne geçilmesinin en etkili yollarından biri rekreasyonu ve boş zamanı tanımak ve bunu yönetmektir. Araştırmamızda değişik üniversitelerden yaklaşık bine yakın öğrenciye uyguladığımız anket yönteminin sonuçlarına bakıldığında boş zamanlarını iyi yönetebilen öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık oranının düşük olduğu ortaya çıktı."