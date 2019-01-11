Yeşilaydan Bağımlılıkla Mücadelede Yüzde 30 Başarı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Sultan Işık, "Bize danışan bir birey, bir yıl madde kullanmadıysa bu bizim için başarı oranını belirliyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Sultan Işık, "Bize danışan bir birey, bir yıl madde kullanmadıysa bu bizim için başarı oranını belirliyor. Buna göre başarı oranımız yüzde 30'ların üzerinde. Bu da önemli bir rakam." dedi.



Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir asırlık geçmişe sahip Yeşilayın milli ve ahlaki değerleri gözeterek, bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı çalışmaları yürüten önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.



Yeşilayın anaokuldan yetişkinlere kadar her kitleye göre önemli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Işık, önleme, savunuculuk, destek, bilimsel çalışmalar, rehabilitasyon ve iletişim faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.



Önleme çalışmalarında her yaştaki gruba yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Işık, 3 milyondan fazla öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Eğitim programları ile çocukların "Hayır" diyebilme becerisini geliştirdiklerini ifade eden Işık, bağımlı olmayan ancak alkol, sigara ya da madde ile tanışmış çocukların okullarda fark edilmesi ve bunlara nasıl yaklaşılması gerektiği konularında rehber öğretmenlere eğitim verdiklerini anlattı.



Bu faaliyetlerine karşın bir şekilde maddeye bulaşmış yetişkinlere de ücretsiz psikoterapi hizmeti verdiklerini söyleyen Işık, "Yeşilay Danışma Merkezimiz (YEDAM) var, ücretsiz olarak bağımlılara ve yakınlarına sosyal hizmet desteği veriyoruz. YEDAM'ı aradıkları zaman psikolog ile görüşüyorlar ve seanslara başlıyorlar. Belli bir aşamaya gelenleri atölyelere yönlendiriyoruz ve sonrasında işe yerleştiriyoruz. Bütüncül bir yapıyla ilerliyoruz." diye konuştu.



Bireylerin yeniden topluma kazandırılmış hale gelmelerini aşamasına kadar önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizen Işık, bu konuda da başarılı olduklarını kaydetti.



Tedaviden sonra takip ve ölçüm



Bağımlılıkta başarı oranlarının bireyin temiz kalma oranı ile ölçüldüğüne işaret eden Işık, şu değerlendirmede bulundu:



"Bireyleri tedavi ettikten sonra takiplerini ve belli aralıklarla ölçümlerini yapıyoruz. Ne kadar süre temiz kalıyor, buna bakıyoruz. Bazı kurumlar 3 ay, bazılarında bir yıl, iki yıl ve 5 yıl olarak değişiyor. Bize danışan bir birey bir yıl madde kullanmadıysa bu bizim için başarı oranını belirliyor. Buna göre başarı oranımız yüzde 30'ların üzerinde. Bu da önemli bir rakam. Süreyi uzun tuttuğumuz için başarı yüzde 30, belki daha kısa süre temiz kalma kriterini baz alırsak o zaman başarı oranı daha da yüksek çıkacaktır."



Yeşilay olarak etkin bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Işık, önleme, müdahale, rehabilitasyon çalışmalarını aileyi de içine alan bir sistem gerçekleştirdiklerini ve bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedefleyen program yürüttüklerini belirtti.



Işık, bağımlılıkla mücadelede etkinliği en yüksek sivil toplum kuruluşu olduklarını sözlerine ekledi.

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