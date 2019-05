Yeşilaydan Dünya Tütünsüz Günü açıklaması

Bağımlılıkla mücadelede 100. yılını kutlamaya hazırlanan Yeşilay'ın Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer, sigaranın ekonomik, sosyal ve fiziksel yıkıcı sonuçlarıyla ciddi bir bağımlılık olduğunu belirtti.

Tamer, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Türkiye'de ise her yıl bu nedenle 100 bin canın kaybedildiğini belirten Tamer, "Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü için yapılan etkinliklerin amacı, sigaranın zararları konusunda duyarlılığı arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır."

Tütün endüstrisinin bilhassa gençlere yönelik politikalarını engellemek, toplumu endüstrinin kirli oyunlarından uzak tutmak gerektiğini aktaran Tamer, Yeşilay olarak, toplumu tehdit eden bu büyük felakete karşı uygulanan ve uygulanacak güçlü ve kararlı politikaları sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Sigara kullanananlardan sigarayı bırakmalarını isteyen Tamer, 444 79 75 numaralı telefondan ulaşılabilecek Yeşilay Danışmanlık Merkez (YEDAM) başta olmak üzere, pek çok faaliyetle her yıl 100 binlere dokunmaya, gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

