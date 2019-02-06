Yeşilaydan "Sigara" Kararına Destek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor." dedi.



Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ü makamında kabul etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilayın insanların iyiliği için gayret gösterdiğini belirten Erbaş, vaaz, hutbe ve konferanslarda hangi maddelerin insanlara zararlı olduğunun anlatıldığını hatırlattı.



Diyanet İşleri Başkanlığının zararlı maddelerle mücadele noktasında milleti sürekli uyardığını ve destek olma gayretinde bulunduğunu anımsatan Erbaş, "Sigara uzun yıllar herkes tarafından zararı bilinen ancak reklamı yapılarak satışları devam eden, bir şekilde yaygınlaştırılmaya çalışılan bir madde olmuş. Belki reklam yasağı çok kısa bir zaman önce geldi. Sigara paketi üzerinde 'Sigara öldürür', 'Sigara sağlığa zararlıdır' yazıyor ama bir taraftan da teşvik ediliyor. Bu çelişkiyi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Erbaş, Başkanlıkça alınan karar ve tedbirlerin milletin sigara bağımlılığından kurtulmasına vesile olacağını vurgulayarak, milletin aklı, canı, dini, malı ve neslinin korunması gerektiğini kaydetti.



İnsana zarar veren her türlü maddeyle mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, kurumların bu mücadelede sonuç odaklı çalışarak gelecek nesillere rol model olabileceğini söyledi.



"Diyanet ile iş birliğine devam etmek istiyoruz"



Mücahit Öztürk de iki kurumun ortak çalışma yapacağı birçok alanın bulunduğuna dikkati çekerek, Yeşilayın kuruluşunda dönemin şeyhülislamının yer aldığını ve o gün bağımlılıkla mücadelenin ilk adımının atıldığını kaydetti.



Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığının bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği içinde olduğunu anımsatan Öztürk, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başta sigaranın ve onun özellikle toplum sağlığına zararlarıyla ilgili hassasiyetin açıklanması, teşvik edici birtakım noktaların dile getirilmesi bizim açımızdan çok önemliydi." diye konuştu.



Öztürk, din görevlileri, eğitimciler ile doktorların toplumda rol model olduğuna işaret ederek, bu kişilerin sigarayla mücadele noktasında çocuk ve gençleri yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.



Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilayın sigara, uyuşturucu madde, alkol, teknoloji ile alkol bağımlılığıyla mücadele konusunda iş birliği yaptığını bildiren Öztürk, şunları kaydetti:



"Özellikle Yeşilay Haftası'nda camilerden de vatandaşlara ulaşıyoruz. Protokolümüz dahilinde gönüllü Diyanet çalışanlarıyla bir eğitim programı yaptık ama bundan sonra bu eğitim programını daha da yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz. Diğer tarafından tedavi alanında da manevi destek isteyen danışanlarımıza sağlıklı, doğru manevi desteği ancak Diyanet ile verebileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda da iş birliği yapmayı düşünüyoruz."

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