Yeşilbaş Ailesinin Acı Günü
1 saat önce
Oltu'nun eski Esnaflarından olan Mehmet Yeşilbaş (68) hakkın rahmetine kavuştu.
Oltu
'nun eski Esnaflarından olan Mehmet Yeşilbaş (68) hakkın rahmetine kavuştu.
Mehmet Yeşilbaş uzun süredir Aydında Hastanede tedavi görürken Karaciğer ameliyatı olduktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Yeşilbaş dün hayatını kaybetti. Evli üç çocuk babası olan Yeşilbaş'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran
Mezarlığında yüzlerce sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:22 Kaynak: İHA
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