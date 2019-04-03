Son Dakika Haberleri: Yeşilbaş Ailesinin Acı Günü

Yeşilbaş Ailesinin Acı Günü

1 saat önce

Oltu'nun eski Esnaflarından olan Mehmet Yeşilbaş (68) hakkın rahmetine kavuştu.

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Oltu'nun eski Esnaflarından olan Mehmet Yeşilbaş (68) hakkın rahmetine kavuştu.

Mehmet Yeşilbaş uzun süredir Aydında Hastanede tedavi görürken Karaciğer ameliyatı olduktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Yeşilbaş dün hayatını kaybetti. Evli üç çocuk babası olan Yeşilbaş'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında yüzlerce sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:22 Kaynak: İHA

Oltu, Güncel
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