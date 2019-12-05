Yeşilbaş yaban ördekleri Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda

Yaklaşık 160 kuş türünü bünyesinde barındıran Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı, Yeşilbaş Yaban ördeklerin mekanı oldu.



Kafkas Üniversitesi yerleşkesinin ortasından geçen Kars Çayı'nı mesken tutan yeşilbaş yaban ördekleri, burada avcılar tarafından vurulma tehdidi olmadan rahatça yaşamlarını sürdürüyor.



Türkiye'deki 468 kuş türünün 160 türünü barındıran ve Türkiye'nin kuş türü açısından da en iyi 2'inci kampusu özelliğini taşıyan Kars Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı'nda yaşayan yaban ördekleri, kampus içerisinden geçen Kars Çayı'nda yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.



"Yaban ördekleri fotoğrafçılar ilgi odağı oldu"



Yurtlarla üniversite arasında bulunan köprüyü kullanan öğrencilerden rahatsız olmayan yaban ördekleri, fotoğrafçılarında ilgi odağı oldu.



Tarihi Demir Köprü'ye gelen fotoğrafçılar, yaban ördeklerini yüzerken fotoğraflıyor. Ördeklerin köprü ve Kars Çayı ile bir bütün olduğunu ifade eden fotoğrafçılar, ördekleri rahatsız etmeden fotoğrafları çekerek bölgeden uzaklaşıyor. - KARS