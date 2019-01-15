Yeşilboğaz, Adalet Bakanına Yargıdaki Sorunları Aktardı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, beraberinde Genel Sekreter Adnan Günbay ve Sayman Kazım Yüksel ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, avukatlık mesleğinin ve yargı camiasının sorunlarını dosya halinde sundu.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, beraberinde Genel Sekreter Adnan Günbay ve Sayman Kazım Yüksel ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, avukatlık mesleğinin ve yargı camiasının sorunlarını dosya halinde sundu.



Yeşilboğaz konuşmasında, yargı organlarında nicelik ve nitelikte kalite yükselirse, adalete ve yargıya güvenin artacağını belirterek, yargı içine yuvalanmış cemaatlere karşı daha etkin bir mücadele yapılarak, yargının cemaatlerden temizlenmesi gerektiğini söyledi.



Avukatların il ve ilçelerdeki adliye içerisinde yaşamış olduğu sorunları ve çözüm önerilerini de Bakan Gül'e aktaran Yeşilboğaz, "Avukatlar hukukun üstünlüğüne yaşamsal önemde katkı sunmaktadır. Avukatlar ve barolar her zaman hukukun, yargının, insan haklarının korunması ve adaletin tesisi için mücadele etmektedir. Avukatlık Kanunu'nun, çağdaş ve amaca uygun şekilde değiştirilmesi, ayrıca hukuk fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanması, avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ivedi olarak getirilmesi önem verdiğimiz taleplerimizdir" dedi.



UYAP'ta yapılan güncelleme sonrası yaşanan sorunları da dile getiren Yeşilboğaz, meslektaşlarının bu süreçte karşılaştıkları zorlukların ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirtti. Savcılıkta ve mahkemelerde avukatların yaşadığı sorunları da aktaran Yeşilboğaz, sorunların çözümüne ilişkin Adalet Bakanlığı'nın gerekli girişimlerde bulunacaklarının sözünü almış olmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.



"Sorunların çözümünün takipçisi olacağız"



Yeşilboğaz, samimi ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür ederek, "Kendisinin avukatlık mesleğini icra etmiş olması ve mesleğimizin sorunlarını biliyor olması nedeniyle sorunlarımızın çözümüne katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Mersin Barosu'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, aktarılan sorunlarla ilgili Mersin Barosu ile iletişime geçileceği ve mutlaka sorunların çözümünün takipçisi olacağını belirttiği yönündeki ifadelerine de yer verildi. - MERSİN

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