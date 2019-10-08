Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi, avukatlara yönelik hak ihlallerine karşı daha etkin mücadele için bir araya geldi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Avukat Hakları Merkezi bizim yüz akımızdır. Sorunlarımızı çözmek için birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.



Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi, avukatlara yönelik hak ihlallerine karşı daha etkin mücadele için fikir alışverişinde bulunmak amacıyla toplantı düzenledi. Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde gerçekleştirilen toplantıya, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreter Adnan Günbay, Avukatlar Hakları Merkezi Başkanı Elçin Özkan Yiğit ile Avukat Hakları Merkezi ve Genç Avukatlar Meclisi üyesi avukatlar katıldı.



Baro Başkanı Yeşilboğaz, toplantıda yaptığı konuşmada, baro bünyesindeki bütün komisyonları ve merkezleri önemsediklerini belirterek, "Ancak, Avukat Hakları Merkezini hepsinden daha çok önemsiyoruz. Çünkü Avukat Hakları Merkezimiz; vatandaşların adalete erişimini sağlamak için, biz avukatların adliyede, karakolda, hak ihlaline uğradığımız her yerde karşılaştığımız sorunlarımıza çözüm arayan bir merkez. Dolayısıyla en aktif bir şekilde çalışması gereken bir merkez. Bu mesleği zaten zor şatlar altında yapıyoruz. Avukat Hakları Merkezi bizim yüz akımızdır. Sorunlarımızı çözmek için birlikte mücadele etmek zorundayız. Avukat Hakları Merkezi olarak tek işimiz sahada mücadele etmektir. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda bize ulaştığınız takdirde, şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz, mutlaka yanınızda olacağız. Gireceğiniz hiçbir mücadelede asla yalnız kalmayacaksınız" diye konuştu.



Daha sonra karşılıklı fikirlerin sunulduğu toplantıda Yeşilboğaz, Avukat Hakları Merkezinin, avukatlara yönelik hak ihlalleri ve görevlerinin engellenmesine karşı daha aktif olacağını, dava takiplerinin daha sistematik hale getirileceğini, yeni dönemde iç eğitimlere ağırlık verileceğini söyledi. - MERSİN