Yeşilboğaz: "Barolar Temel Hak ve Özgürlüklerimizin Teminatıdır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, ancak bağımsız bir yargı ve barolar ile güvence altına alınabileceğini söyledi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, ancak bağımsız bir yargı ve barolar ile güvence altına alınabileceğini söyledi.



Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti. Mesleki sorunların görüşüldüğü ziyarette konuşan Yeşilboğaz, "Bireyin temel hak ve özgürlükleri, ancak bağımsız bir yargı ve barolar ile güvence altına alınabilir. Barolar ve bağımsız yargı, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatıdır. Hakları ihlal edilen meslektaşlarımız için siyasi görüşlerine ve mezheplerine bakılmaksızın, tüm barolar ve avukatlar birlikte mücadele etmek zorundadır. Barolar, asli görevi olan avukatlık hak ve yetkilerini layıkıyla savunmalı, avukat hak ve yetkilerinin geliştirilmesi için yasama, yürütme ve yargı organları çerçevesinde gerekli etkin mücadeleyi yapmalıdır" dedi.



Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz ayrıca, mesleki sorunlara karşı mücadelede eden, meslektaşlarının haklarını her daim koruyan ve arayan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı'yı tebrik etti. Şarklı ise mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, Yeşilboğaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenomen Simge Barankoğlu'ndan Bakirelik İtirafı!

ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar

KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti