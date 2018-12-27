Yeşilboğaz: "Birlikte Hareket Edip Umudu Yeşertmek Zorundayız"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2019 yılında yurt genelinde ses getirecek projelere imza atacaklarını belirterek, "Taleplerimiz evrensel insan hakları çerçevesinde.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2019 yılında yurt genelinde ses getirecek projelere imza atacaklarını belirterek, "Taleplerimiz evrensel insan hakları çerçevesinde. Birlikte hareket edip, umudu yeşertmek zorundayız" dedi.



Mersin Barosu'nun 2018 yılı değerlendirme ve 2019 yılı programlama toplantısı, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz başkanlığında komisyon, merkez ve kulüp başkanlarının katılımıyla yapıldı.



Gökdelen Hizmet Biriminde yapılan toplantıda, baronun çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yeşilboğaz, "Dünyaya bakış penceremiz farklı. Daha demokrat, laik pencereden bakıyoruz. Birlikte yaşama ve uzlaşı kültürünü önemli kılıyoruz. Taleplerimiz evrensel insan hakları çerçevesindedir. Açıklamalarımızda, bu ülkenin ulaşmak istediği çağdaş uygarlık düzeyini işaret eden taleplerde bulunuyoruz. Birlikte hareket edip umudu yeşertmek zorundayız. Bu amaçla yapmış olduğumuz bu toplantının faydalı olacağını düşünüyorum. Bizler baronun lokomotifiyiz. 2018 yılı Ekim ayında yapılan genel kurulumuzun ardından, birlikte 2 yıl boyunca bu yolu yürüyeceğiz. İki senenin günahı, sevabı, vebali bizlere ait. Bu işi hep birlikte göğüsleyip, kurumsal yapıya katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



2019 yılında yurt genelinde ses getirecek projelere imza atacaklarını kaydeden Yeşilboğaz, "Çalışmalarımızı yaparken, Mersin Barosu'nun kurumsal yapısını hep birlikte gözetmemiz gerekiyor. Bireysel değil, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. 2018 yılında çocuk hakları merkezi, kadın hakları merkezimiz ile aktif çalışmalar gerçekleştirdik. Adli yardımı ve CMK'yı yeniden düzenlemeye çalıyoruz. Düzenleyeceğimiz iç eğitimle, CMK'da yetkin meslektaşlarımızı görevlendireceğiz. Genç Avukatlar Komisyonumuzu daha aktif hale getirmeye çalıştık. Meslektaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda ön bürolarda avukat butonu sistemi oluşturarak, avukatların sırada beklememesi için sadece avukatlara yönelik bir sistemin kurulması için girişimlerde bulunduk. Yayın Komisyonumuzun ocak ayında çıkaracakları Baro Dergisinin çalışmaları sürmektedir. Bunun gibi birçok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.



Daha sonra merkez, komisyon ve kulüp başkanları tek tek söz alarak, 2018 yılında kendi alanlarında yapmış oldukları faaliyetlerini ve 2019 yılındaki projelerini anlatarak, yeni yılda çok farklı ve adından en çok söz ettiren bir baro oluşturacakları konusunda çalışacaklarını söylediler. - MERSİN

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