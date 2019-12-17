Yeşilboğaz'dan Başkan Seçer'e 'insan hakları' teşekkürü - Son Dakika

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, İnsan Hakları Haftası kapsamında yapılan etkinlikler için teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, insan hakları konusunda toplumda bir farkındalık oluşması için Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği ile ortak etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak, "Mersin, demokrasinin özümsendiği bir kent. Çok farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip, kültürel yapıya sahip. Eğitim düzeyi, diğer illerle mukayese ettiğiniz zaman, Türkiye standartlarına baktığınız zaman son derece iyi durumda. Bunlar olduğu zaman da insan hakları kavramı çok daha farklı değerlendiriliyor böyle toplumlarda. Biz de belediye olarak Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği'nin katkısıyla bir dizi etkinlikler yaptık. Çok değerli yazarlarımız, fikir adamımız, düşünce adamımız burada değerli fikirler verdi. Değerli toplantılar yaptılar. Sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.



"Ne kadar demokrasi, o kadar insan hakları"



Günümüzde Türkiye'de en yoğun tartışılan konuların başında insan hakları kavramının geldiğini ifade eden Seçer, "Bizlerin bu konuda önemli görevleri var. Bizler siyasetçiyiz. Bizler seçilmiş, ülkeyi yöneten insanlarız, ülkenin geleceğini şekillendiren insanlarız. Elbette ki, bir belediye başkanı olarak bir başına görevim kentin fiziki koşullarına yönelik hizmet yapmak olmamalı. Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün konulara sorumluluk sahibi bir siyasetçi olarak benim de eğilmem lazım" diye konuştu.



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da bugüne kadar İnsan Hakları Haftası etkinliklerini kendi içlerinde yaptıklarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği etkinliklerle bütün şehre açıldıklarını ifade etti. Yeşilboğaz, Başkan Seçer'e insan hakları konusundaki duyarlığından dolayı üzerinde baronun simgesinin olduğu bir tabak takdim etti. - MERSİN