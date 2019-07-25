Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Dünyada her 10 çocuktan biri işçi olarak çalışmakta"
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Yeşilboğaz: "Dünyada her 10 çocuktan biri işçi olarak çalışmakta"

40 dakika önce

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yaşilboğaz, dünyadaki her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığını söyledi.

Yeşilboğaz:
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yaşilboğaz, dünyadaki her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığını söyledi.

Yeşilboğaz, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 'Toplumda yalnızlaşan ve çocuk işçiliği' temalı, Umut Çelik'in resim sergisinin açılışına katıldı.

ÇUGİDER Başkanı Süleyman Aktaş ve dernek yönetimi ile sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen serginin açılışında konuşan Yeşilboğaz, çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması için uluslararası düzeyde sözleşmeler ve antlaşmalar imzalandığını, ulusal düzeyde de iç mevzuatın bu sözleşme ve antlaşmalara göre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

" Türkiye'de kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısı 600 bin"

Türkiye'de kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısının 600 bin olduğunu savunan Yeşilboğaz, "Dünyada her 10 çocuktan birisi işçi olarak çalışmaktadır. 59 milyon çocuk eğitim hakkından yararlanamıyor. Türkiye'de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bin iken, şu an hali hazırda çırak işçi olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır" dedi.

Konuşmaların ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, katılımcılarla birlikte sergiyi gezerek, etkinliği düzenleyen ÇUGİDER yönetimini ve ressam Umut Çelik'i tebrik etti. - MERSİN
Türkiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:10 Kaynak: İHA
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