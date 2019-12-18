Yeşilboğaz, Gaziantep'te stajyer avukatlara seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilboğaz, Gaziantep'te stajyer avukatlara seslendi - Son Dakika

Yeşilboğaz, Gaziantep'te stajyer avukatlara seslendi

6 saat önce

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Gaziantep'te katıldığı panelde, stajyer avukatlardan, adalet dengesinin yaşamın her alanında sağlanması için mücadele etmelerini istedi.

Yeşilboğaz, Gaziantep'te stajyer avukatlara seslendi, System.String[]

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Gaziantep'te katıldığı panelde, stajyer avukatlardan, adalet dengesinin yaşamın her alanında sağlanması için mücadele etmelerini istedi.


Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, Gaziantep, Adana, Aydın ve Hatay baro başkanları ile birlikte Gaziantep Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Avukatlık Meslek Hukuku' konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Baro başkanları panelde, stajyer avukatları yargı sorunları, avukatlık mesleğinin sorunları, etik kuralları, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirdi.


Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezinde gerçekleşen panelde, Baro Başkanı Yeşilboğaz, 'Yargı Sorunları Güvenliği ve Avukatlık Mesleği' konusunda bir sunum yaptı. İnsan haklarının teminatının yargı güvenliği olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, hukuk güvenliğinin sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.


"Adalet dengesinin yaşamın her alanında sağlanması için mücadele etmelisiniz"


Avukatlık mesleğinin, yaşamın her alanında adalet terazisini dengede tutmak için mücadele eden bir meslek örgütü olduğunu belirten Yeşilboğaz, stajyer avukatlara önerilerde bulunarak, şunları söyledi:


"Avukatlar eğitimde, sağlıkta, geçimde, seçimde, medyada, düşünce ve ifade özgürlüğünde, devlet yönetiminde, mahkemelerde, sokakta, doğada, kısacası yaşamın her alanında adalet dengesinin sağlanabilmesi için savaşmak zorundadır. Bu görev Avukatlık Kanunu ile biz avukatlara verilmiştir. Avukatlık Kanunu sizin rehberiniz, yaşam biçiminiz olmalıdır. Geleceğin yaşam biçimini şekillendirecek, geleceğe yön verecek olanlar, geleceğin hukukçularıdır. Hukuk ve adalet yolundan sapmadan ilerlediğiniz ölçüde, bu ülkede hukuk ve adalet hep var olacaktır." - MERSİN

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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