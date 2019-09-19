Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Hukuk güvende olmazsa kimse güvende olmaz"
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Yeşilboğaz: "Hukuk güvende olmazsa kimse güvende olmaz"

6 dakika önce

Mersin Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan 5 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi adımı attı.

Yeşilboğaz:

Mersin Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan 5 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi adımı attı.


Mersin Baro Odasında gerçekleşen yemin törenine Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve aileler katıldı. Yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, baro yönetim kurulu üyesi Ece Kovan Demirtaş ve yanlarında staj yaptığı avukatlar giydirdi.


Yemin töreni öncesinde konuşan Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinin her geçen gün daha da zor şartlar altında yapıldığına dikkat çekerek, "Savunma mesleğini icra ederken karşılaştığımız her sorunda, vatandaşların hakları da elinden alınmış olmaktadır. Hukukun üstün olmadığı yerde, zorbalık üstün olur. Hukuk güvende olmazsa, kimse güvende olmaz. Kürsüye çıkıp meslek yemini edecek olan meslektaşlarımızın da hukukun üstünlüğünü ve hukuk devletini inşa etmek için mücadele edeceğine inanıyorum. Kendilerine bu zorlu yolda başarılar diliyorum" dedi.


Yemin töreninin ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ruhsatnameleri imzalayarak genç avukatlara takdim etti. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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