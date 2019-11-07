Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Hukukun üstünlüğü mücadelesinden vazgeçmeyin"
Son Dakika Güncel Yeşilboğaz: 'Hukukun üstünlüğü mücadelesinden vazgeçmeyin'

Yeşilboğaz: "Hukukun üstünlüğü mücadelesinden vazgeçmeyin"

7 saat önce

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 9 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.

Yeşilboğaz:

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 9 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, genç avukatlardan hukukun üstünlüğü mücadelesinden vazgeçmemelerini istedi.


Mersin Barosunda, ztajını tamamlayan 9 stajyer avukat için yemin töreni düzenlendi. Mersin Barosu Konferans Salonunda gerçekleştirilen yemin törenine, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da katıldı.


Yeşilboğaz, törende yaptığı konuşmada, "Genç meslektaşlarımız, zorlu bir mücadelenin içerisine girdiklerinin farkındalar. Ülkemizdeki hukuk ikliminin hiç de istemediğimiz gibi olduğu bir süreçte genç meslektaşlarımız, bu zorlu görevi ifa ederken mutlaka zorluklarla, engellemelerle karşılaşacaklar. Ama inanmaları ve sığınmaları gereken tek yerin, hukukun üstünlüğü ve adalet olduğunu unutmamalıdırlar. Bizi diğer meslek örgütlerinden ayrı kılan; hak, hukuk, adalet çizgisindeki yılmaz savunuculuğumuz ve mücadelemiz olmuştur. Toplum ne zaman karanlığa gömülse, toplumu aydınlığa çıkaran tek güç hukukçular olmuştur. Sizlerin de bu hukukçulardan olmanızı, bu ülkeye hukukun üstünlüğünü getirene kadar mücadelenizden asla vazgeçmemenizi temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi.


Törende daha sonra tek tek kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, Baro Başkanı Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Yeşilboğaz, genç avukatlara ruhsatnamelerini de imzalayarak takdim etti. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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