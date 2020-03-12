MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatların çoğunun, yanlarında çalışan meslektaşlarına ucuz emek gücü olarak baktığını itiraf etme gücünden yoksun olduklarını belirterek, "Bir meslek kendi meslek içi temel sorunlarını, ahlaki sorunlarını çözemiyorsa ya da çözmesi mümkün değilse bence o meslek çürümeye başlamıştır. İşçi avukatların sorunları bütün baroların ilk gündem maddesine girmelidir" dedi.



Mersin Barosunda stajını tamamlayan stajyerler, düzenlenen törenle yemin ederek ruhsatlarını aldılar. Mersin Barosu konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar ve aileler, 7 stajyer avukatın heyecanını paylaştı.



Törende konuşma yapan Başkan Yeşilboğaz, bağımsız savunmayı temsil eden avukatın, halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, "1136 sayılı Avukatlık Kanununun birinci maddesinin ikinci fıkrasında, 'Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder' denilmek suretiyle avukatlık mesleğinin 'yargının kurucu unsuru' olduğu açıkça ifade edilmiştir" diye konuştu.



"Hukuk kurallarını eşit ve etkin uygulayacak avukatlara ihtiyaç var"



Türkiye'de, hukuk kurallarını eşit ve etkin uygulayacak avukatlara ihtiyaç olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Avukatın hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis etmesi ve bu şekilde adalete yardımcı olması sebebiyle yargısal bir görev ifa ettiği kabul edilmektedir. Bireylerin hukuki sorunlarının çözümünde görev alacak, onları en üst düzeyde savunacak, yargının kurucu ögesi olarak bağımsız savunmayı en iyi şekilde temsil edecek, ülkede hukuk kurallarının herkese, eşit, adil ve etkin şekilde uygulanmasını gerçekleştirecek, bu duygu ve düşüncenin toplumun tüm kesimlerine yerleşmesi için örnek davranışlar sergileyecek avukatlara ihtiyaç vardır. Avukatların çoğu, yanlarında çalışan meslektaşlarına ucuz emek gücü olarak baktığını itiraf etme gücünden henüz yoksundurlar. Halbuki bir meslek kendi meslek içi temel sorunlarını, ahlaki sorunlarını çözemiyorsa ya da çözmesi mümkün değilse bence o meslek çürümeye başlamıştır. Eğer tersi düşünülüyorsa bu konuda mücadele edilmeli, işçi avukatların sorunları bütün baroların ilk gündem maddesine girmelidir" ifadelerini kullandı.



Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Avukatlık mesleğine resmi adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini Baro Başkanı Yeşilboğaz imzalayarak takdim etti. - MERSİN