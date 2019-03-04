Yeşilboğaz: "Kentin Geleceğine Kenetlenmeliyiz"
51 dakika önce
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ile yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.
Mersin
Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol
ile yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye
'nin ve Mersin'in sosyal, ekonomik durumu hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret kapsamında Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, şehrin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, siyasilerin ve basının birlikte mücadele edip, kentin geleceğine kenetlenmesi gerektiğini belirtti. Yeşilboğaz, "Bölge ekonomisinin kalkınmasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın gücünü önemsiyoruz. Mersin'in geleceği için atılan her adımda Mersin Barosu olarak yer alamaya devam edeceğiz" dedi.
Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ise "Kentin ortak sorunlarının çözümünde her zaman yer alan Mersin Barosu'nu kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandılar. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:36 Kaynak: İHA
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