Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Kentin Sorunlarının Çözümü İçin Dayanışma İçinde Olmalıyız"

Yeşilboğaz: "Kentin Sorunlarının Çözümü İçin Dayanışma İçinde Olmalıyız"

18 dakika önce

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kentin sorunlarının çözümü için herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Yeşilboğaz:
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kentin sorunlarının çözümü için herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Yeşilboğaz, milletvekillerinin, ülkenin ve kentin sorunlarıyla etkin mücadele eden, sorunların çözümü için çaba harcayan barolar ve sivil toplum örgütleri ile kopuk değil, sürekli işbirliği ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin ve kentimizin geleceğini tehdit eden birçok çevre sorunlarımız var. Kentimizdeki bütün milletvekilleri, siyasi parti gözetmeksizin el birliği ile kentin sorunlarına birlikte çözüm üretmelidir. Mersin Barosu ve sivil toplum örgütleri, vermiş oldukları toplumsal mücadelelerde milletvekillerinin desteğiyle daha da güç alacaktır" dedi.

Özkan ise Mersin Barosu'nun kentteki her mağduriyete dokunan güçlü bir kurum olduğunu ifade ederek, Yeşilboğaz'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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