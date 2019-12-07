Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin işbirliği yapmadan mülteci sorununun çözülemeyeceğini belirterek, "Mersin halkı ile mültecilerin entegrasyon sağlayamamasına rağmen, Mersin'de çok daha korktuğumuz olayların yaşanmaması tesellimizdir" dedi.



AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve Program Yöneticisi Ulrich Rainer, Baro Başkanı Yeşilboğaz'ı ziyaret ederek, Mersin'deki Suriyeli mültecilerin adalete erişimde yaşadığı aksaklıklar ile Mersin Barosu'nun mültecilere vermiş olduğu adli yardımlar ve saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, Mersin'de yaklaşık 350 bin Suriyeli göçmen olduğunu kaydederek, "Mersin'de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimi ile sosyal entegrasyonunu sağlamak amacıyla, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte proje hayata geçirdik. Mülteciler ülkemize istem dışı gelmiş olsalar da bu insanların adalete, psikolojik desteğe, barınmaya, eğitime, sağlık hizmetlerine erişim hakkı var. Dernekler ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde, Suriyeli mültecilere hukuki haklarını öğrenmeye yönelik eğitimler düzenledik. BM'nin mültecilere adli yardım projesi kapsamında pilot baro seçilen Mersin Barosu olarak, bu konuda eğitime tabi tutulan avukatlarımızı görevlendirdik. Mültecilere ücretsiz olarak hukuki destek verdik. Bu proje sona erdi ancak onların mağduriyet yaşamamaları için yönetim kurulu ile birlikte karar alarak, mağdur olan mülteci kadınlara ve çocuklara kendi imkanlarımızla hukuki destek vermeye devam ediyoruz. En çok boşanma ve şiddet konularında bizlerden destek istiyorlar" ifadelerini kullandı.



Mülteci sorununun, sadece Türkiye'nin tek başına çözeceği bir konu olmadığını, tüm Avrupa ülkelerinin bu konuda işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Yeşilboğaz, "Suriye'de yaşanan iç savaş, Türkiye'de kontrolsüz göç alımına neden oldu. Kontrolsüz göç beraberinde, hem mültecilerin hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşların, hukuksuzluğa maruz kalmasına neden olmuştur. Ülkede yerine oturmuş bir mekanizmanın içerisine, binlerce insan dahil ediliyor ama mülteciler yerel halkla entegrasyon sağlayamamaktadır. Ancak bu sorunlara rağmen Mersin'de çok daha korktuğumuz olayların yaşanmaması tesellimizdir. Kentimizde yaşanan mültecilerle uyum sorununa, Mersin halkı da çok fazla tepki göstermedi" diye konuştu.



AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Alexander Fricke ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak, kadın ve çocuk hak ihlallerinin önlenmesine yönelik Türk hükümeti ile işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapacaklarının bilgisini verdi. - MERSİN