Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Suçu Değil, Adil Yargılanma İlkesini Savunuyoruz"

Yeşilboğaz: "Suçu Değil, Adil Yargılanma İlkesini Savunuyoruz"

1 saat önce

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan 6 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.

Yeşilboğaz:
Mersin'de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan 6 avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.

Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, en zor görevi bağımsız savunmayı temsil etmeye çalışan avukatların yapmaya çalıştığını söyledi. Konuşmasında, avukatların yapmış oldukları işlerden dolayı, yani müvekkiliyle ve suçla özdeşleştirildiğini belirten Yeşilboğaz, "Bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz suçu ve suçluyu savunmuyoruz. Biz hakkı, hukuku, adaleti, adil yargılanma ilkelerini savunuyoruz" dedi.

Zor günlerin hep birlikte mücadele ederek atlatılacağını kaydeden Yeşilboğaz, "Ülkemizde gerçekten hukuk gelişip ve insan hakları alanında üst seviyelere çıkacaksa, bunu tek sağlayacak olan avukatlardır. Yemin edip aramıza katılacak olan meslektaşlarımıza da bizlere güç ve destek vereceklerine inanıyoruz. Yolunuzun açık olmasını diliyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

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