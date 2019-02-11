Yeşilboğaz: "Tarsus Adliyesi Birinci Sınıf Kategorisine Alınmalı"
2 gün önce
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi'nin birinci sınıf kategorisine alınıp, adliyedeki işlerin daha hızlı ve kaliteli yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Mersin
Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi
'nin birinci sınıf kategorisine alınıp, adliyedeki işlerin daha hızlı ve kaliteli yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Yeşilboğaz, Tarsus ilçe temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Cihan Öktem ile birlikte Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri
Kılıç'ı ziyaret etti. Tarsus'un nüfus yoğunluğu bakımından yoğun bir ilçe ve birçok il barosuna göre daha fazla avukat sayısına sahip olduğunu belirten Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi'nin birinci sınıf kategorisine alınıp, adliyedeki işlerin daha hızlı ve kaliteli yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bunun için adliyeye daha fazla hakim ve savcı atanması gerektiğini dile getiren Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi'ne ticaret ve çocuk mahkemesi kurulması konusunda daha önce varılan ortak görüş konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Ziyaretten ve karşılıklı fikir alışverişinden mutluluk duyduğunu ifade eden Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise Tarsus Adliyesi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için Mersin Barosu ile ortak çalışmalarda yer almayı önemsediklerini ifade ederek, sorunların ve çözüm önerilerinin avukatlarla işbirliği yapmanın sorunların hızlı çözümünde olumlu etki oluşturacağını belirtti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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