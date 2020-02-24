Yeşilboğaz: "Tarsus Adliyesi'nin hizmet çıtası yükseltilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilboğaz: 'Tarsus Adliyesi'nin hizmet çıtası yükseltilmeli' - Son Dakika

Yeşilboğaz: "Tarsus Adliyesi'nin hizmet çıtası yükseltilmeli"

7 saat önce

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus ilçe temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Cihan Öktem ile birlikte Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeşilboğaz:

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus ilçe temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Cihan Öktem ile birlikte Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki'yi ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Tarsus Adliyesi'nin birinci sınıf kategorisine alınarak hizmet çıtasının yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Yeşilboğaz, "Tarsus nüfus yoğunluğu bakımından yoğun bir ilçe ve birçok ilin barosuna göre daha fazla avukat sayısına sahip. Adaletin aksamadan sağlanabilmesi için, adliyeye daha fazla hakim ve savcı atanması gerekmektedir. Ayrıca Tarsus Adliyesi'ne ticaret ve çocuk mahkemesi kurulması konusunda daha önce varılan ortak görüş konusunda çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz. Tarsus'ta halkın adalete hızlı erişimi için, adliyedeki işlerin daha hızlı ve kaliteli yürütülmesi gerekmektedir" dedi.


Ziyaretten ve karşılıklı fikir alışverişinden mutluluk duyduğunu ifade eden Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Tarsus Adliyesi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için Mersin Barosu ile ortak çalışmalarda yer almayı önemsediklerini söyleyerek, avukatlarla işbirliği yapmanın sorunların hızlı çözümünde olumlu etki oluşturacağını belirtti. - MERSİN

Tarsus Adliyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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