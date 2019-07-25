Yeşilboğaz: "Ülkemiz, kadın ve çocuk haklarının uygulanmasında çok geride kaldı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'nin, kadın ve çocuk haklarında farkındalık oluşturulması, hakların yaygınlaştırılması, izlenmesi ve uygulanmasında çok geride kaldığını belirterek, "Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi, çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi için...

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'nin, kadın ve çocuk haklarında farkındalık oluşturulması, hakların yaygınlaştırılması, izlenmesi ve uygulanmasında çok geride kaldığını belirterek, "Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi, çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi için güçlü politikaların hayata geçirilmesi zorunludur" dedi.



Baro Başkanı Yeşilboğaz, Mersin Barosu Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve İnsan Hakları Merkezleri üyesi avukatlarla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Çocuk Stratejik Plan Çalıştayına katıldı. Çalıştayda oluşturulan çalışma gruplarında yer alan Yeşilboğaz, Mersin'de kadın ve çocuk hakları, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve çocuk işçiliği sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sundu.



Çalıştayın önemini değerlendiren Yeşilboğaz, "Ülkemiz, kadın ve çocuk haklarında farkındalık oluşturulması, hakların yaygınlaştırılması, izlenmesi ve uygulanmasında maalesef çok geride kalmıştır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar vakaları, çalışan çocuklar, yaşam haklarını kullanamayan kadınlarımız ve çocuklarımızın sayısı her geçen gün tırmanmaktadır. Kadınlarımız ve çocuklarımız, ülkemizdeki verimsiz sosyal politika uygulamalarının kurbanıdır. Dünyayı değiştirecek olan kadınlar ve çocuklardır. Kadınların çok yönlü güçlendirilmesi, çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi için güçlü politikaların hayata geçirilmesi, kanunlarımızda var olan hakların ve yaptırımların uygulamaya geçirilmesi zorunludur. Kadınların ve çocukların önemsenmediği toplumlar, geleceğe güvenle bakamaz" dedi.



Değişimin yerelde başlamasının önemli olduğuna vurgu yapan Yeşilboğaz, "Gerek yerel yöneticilerin gerekse ülke yöneticilerinin bu konuda atması gereken çok adım var. Mersin Barosu'nu ve kentin bileşenlerini, mutlu bir kent için böyle bir çalıştayda bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Mersin Barosu olarak, kadınlarımız ve çocuklarımız için siper olmaya hazırız" diye konuştu. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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