Yeşilboğaz: "Ülkemizdeki sorunlar el birliği ile çözülebilir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ülke sorunlarına sahip çıkmak ve bu yönde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmenin, herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.



Rotary Kulübü Başkanlık görevine yeni seçilen Burak Bostan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Bostan, Mersin Barosu ile kadınlara ve çocuklara yönelik ortak sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istediklerini belirterek, toplumsal ve çevresel sorunlara yönelik hukuksal mücadele veren Baro Başkanı Yeşilboğaz'ı ve yönetim kurulunu tebrik etti.



"Sosyal denge kurmak hepimizin görevi"



Yeşilboğaz ise ülke sorunlarına sahip çıkmak ve bu yönde sosyal sorumluluk projeleri geliştirmenin, herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki sorunlar el birliği ile çözülebilir. Sosyal dengesizliğin, adaletsizliğin olduğu yerde denge kurmak, biz hukukçuların ve tüm sivil toplum örgütlerin görevidir. Kadınlarımız ve çocuklarımız için Rotary Kulübü ile ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyarız. Kadınlar ve çocuklar gülmüyorsa, o toplumdaki her kahkaha fazladır" diye konuştu.



Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, Rotary Kulübü Başkanı Burak Bostan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - MERSİN