Son Dakika Haberleri: Yeşilboğaz: "Ülkemizin Temel Değerlerini İçselleştirip Yaşatmalıyız"

Yeşilboğaz: "Ülkemizin Temel Değerlerini İçselleştirip Yaşatmalıyız"

1 saat önce

Mersin'de avukatlık stajını tamamlayan Fulya Kaplan, İrem Şerife Şeremet ve Ahmet Celal Göroğlu, yemin edip Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan ruhsatını alarak avukatlık mesleğine ilk adımı attı.

Yeşilboğaz:
Mersin'de avukatlık stajını tamamlayan Fulya Kaplan, İrem Şerife Şeremet ve Ahmet Celal Göroğlu, yemin edip Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan ruhsatını alarak avukatlık mesleğine ilk adımı attı.

Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi Mehçe İnanoğlu Deprem, avukatlar ve ailelerin katılımıyla Baro Odasında gerçekleşen yemin töreninde konuşan Yeşilboğaz, "Genç meslektaşlarımız zorlu bir süreçte, zorlu bir yola çıktılar. Onların görevleri, sorumlulukları çok ağır ama birlikte hareket edebilirsek, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunursak, bu ülkenin temel değerlerini içselleştirip birlikte yaşatabilirsek, bu zorlu sürecin üstesinden de çok rahat gelebiliriz. Her karanlığın sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. Aydınlık günlere genç meslektaşlarımla birlikte çıkacağımıza inanıyorum. Şimdiden çıktıkları yolda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından tek tek kürsüye çıkıp yemin edip cübbe giyen avukatlara, Yeşilboğaz, ruhsatnamelerini verdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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