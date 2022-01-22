Üye Girişi
Yeşilçam'a bir ömür veren oyuncu: Ayşen Gruda - Son Dakika

Yeşilçam'a bir ömür veren oyuncu: Ayşen Gruda

22.01.2022 11:07
Yeşilçam'a bir ömür veren oyuncu: Ayşen Gruda

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Bizim Aile" ve "Çöpçüler Kralı"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncu Ayşen Gruda, 3 yıl önce hayatını kaybetti.

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Bizim Aile" ve "Çöpçüler Kralı"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncu Ayşen Gruda, 3 yıl önce hayatını kaybetti.

Erman ailesinin ortanca kızı olarak 1944'te, İstanbul'da dünyaya gelen Gruda ile kardeşleri, tiyatrocu olan annelerinin gölge oyunlarını izleyerek büyüdü.

Ermeni komşularının taklidini yaparken yeteneği keşfedilen sanatçı, makinist babasının vefatının ardından eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı.

Sanatçı, "Kongre Eğleniyor" isimli vodvildeki küçük bir rol alarak, hizmetçi karakteriyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda 1962'de oyunculuğa başladı.

Ankara Meydan Sahnesi'nde tanıştığı tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile 1965'te dünya evine giren sanatçı, kızları Elvan dünyaya gelince tiyatroya ara verdi.

"Domates Güzeli" olarak tanındı

Ayşen Gruda, 1977'de bir televizyon skecinde oynadığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak hafızalarda yer edindi.

Yeşilçam'ın az sayıdaki kadın komedyeninden biri olan sanatçı, Ertem Eğilmez filmlerinin ana kadrosunda yer aldı.

Gruda, tiyatro eğitimi almadan, henüz 14 yaşındayken başladığı oyunculuk kariyerinde, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu ünlü oyuncularla başrolü paylaştı.

Onlarca filmde farklı karakteri başarıyla canlandıran sanatçı, 1974'te bilgi yarışmasının sunucusunu canlandırdığı "Hababam Sınıfı"nın ardından 1975'te "Bizim Aile", "Delisin", "Bitirimler Sınıfı", "Bir Araya Gelemeyiz" ve "Hanzo", 1976'da "Öyle Olsun", "Aile Şerefi", "Güngörmüşler", "Süt Kardeşler" ve "Tosun Paşa", 1977'de "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı Tatilde", "İbo ile Gülşah", "Şabanoğlu Şaban" ve "Sarmaşdolaş", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Doktor", "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya", 1981'de "Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Gırgıriye" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı yapımlarda rol aldı.

Onlarca sinema filminde oynadı

Tiyatro oyunları ve müzikallerde de izleyici karşısına çıkan Gruda, ayrıca 1982'de "Çiçek Abbas", "Doktor Civanım", "Dolap Beygiri", "Görgüsüzler", 1983'te "Şekerpare", 1984'te "Gırgıriyede Büyük Seçim", 1985'te "Aşık Oldum", "Uyanıklar Dünyası", "Namuslu", "Fakir Milyoner", "Şendul Şaban", 1986'da "Ağa Bacı", 1987'de "Aile Pansiyonu", "Seyyar Kamil", 1988'de "Süper Baba", 1993'te "Rumuz Sev Beni", 1994'te "Şenlik Var", 2003'te "Hababam Sınıfı Merhaba", 2006'da "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "İlk Aşk", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Keloğlan Karaprens'e Karşı" filmlerinde oynadı.

"Kaygısızlar", "İbret-i Alem", "Peri Masalı", "Cennet Mahallesi" ve "İki Aile" adlı televizyon dizilerinin kadrosunda da yer alan oyuncu, 2008-2018 yılları arasında "Gece Gündüz", "Kağıt", "Pazarları Hiç Sevmem", "Seni Seviyorum Adamım", "Kötü Kedi Şerafettin", "Dedemin Fişi", "Babamın Ceketi" ve Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında" filmlerinde yer aldı.

Usta oyuncu, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 2012'de İstanbul Film Festivali'nde "Onur Ödülü", 2015'te ise "52. Uluslararası Antalya Film Festivali"nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.

Son olarak 2017'de "Kırkından Sonra" adlı tiyatro oyununda, 2018'de ise "Sevgili Komşum" filminde rol alan sanatçı, 23 Ocak 2019'da, 74 yaşındayken öldü. Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

YORUMLAR
500

Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Yeşilçam, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'a bir ömür veren oyuncu: Ayşen Gruda - Son Dakika


Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu         
17:07
Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı         
16:58
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilçam'a bir ömür veren oyuncu: Ayşen Gruda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement