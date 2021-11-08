"Yeşilçam'a Hollywood'un kalitesi, Bollywood'un tadı gelecek" - Son Dakika

5 yıllık Ar-Ge çalışmalarıyla Türk sinemasını inovasyon kavramıyla tanıştırdığı belirtilen film yapımcısı Nur Mehmet Munar, " Türkiye'de milyon dolarlık yapımlar iyi yönetilemediği için Hollywood ile rekabet edemiyor. Yeşilçamımızı Hollywood kalitesi ve Bollywood'un tadıyla harmanlayarak dünya film endüstrisinin yıldızı olabiliriz" dedi.

Dev film platoları ve stüdyoları aracılığıyla son yıllarda Hollywood ile rekabet eden Türk sinema endüstrisi, yapımlarıyla okyanus ötesine geçmeye hazırlanıyor. Türk sinemasını Ar-Ge'de dışa bağımlılıktan kurtarmanın yolunu Amerika'da eğitim almakta bulan ünlü film yapımcısı Nur Mehmet Munar, "Eğitimler sırasında Türk sinemasının yönetim ve koordinasyon sorunları nedeniyle Hollywood ile rekabet edemediğini çok net gördüm. Oysa bizim Hollywood ile yarışabilecek çok başarılı yapımlarımız var. Dizi ihracatında dünyanın 2'nci ülkesi konumundayız. Dizilerimiz birden çok duyguyu ve temayı içerisine barındıran özellikleriyle oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafından neredeyse dünyanın 200 ülkesinde severek izleniyor. Neden filmlerimiz de aynı başarıyı göstererek Hollywood'a rakip olmasın" açıklamasını yaptı.

HOLLYWOOD'DA SES GETİRECEK PROJELER YOLDA

Türk filmlerini Hollywood kalitesine ulaştırmanın bir hayal olmadığını vurgulayan Nur Mehmet Munar, "Çok başarılı yapımlarımız, yönetim ve koordinasyon engeli nedeniyle okyanus ötesine taşınamıyor. Amerika'da aldığım eğitimlerle yetkinliklerimi ve donanımımı artırdım. Türkiye'de artık Hollywood'da ses getirecek projeler de yapılacak" iddiasında bulundu.

DÜNYA DEVİ OLMANIN YOLU İYİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR

ABD'de aldığı eğitimler hakkında değerlendirmede bulunan yapımcı, "Hollywood'da sinema eğitimi Türkiye'dekinden çok daha kapsamlı ele alınıyor. Eğitimlerde filmin yapım, yönetim ve koordinasyon aşamaları ayrı başlıklarda işleniyor. Hollywood'un dünya devi olmasının temelinde bu eğitimlerin büyük payı bulunuyor" diye konuştu.