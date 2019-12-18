Yeşilçam'dan etkilendi, "foturafcı" hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yeşilçam'dan etkilendi, "foturafcı" hayalini gerçekleştirdi

7 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Ömer Erdoğan, izlediği Yeşilçam filmlerinden etkilenerek hayalindeki fotoğrafçı dükkanını kurdu.

Yeşilçam'dan etkilendi,

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Ömer Erdoğan, izlediği Yeşilçam filmlerinden etkilenerek hayalindeki fotoğrafçı dükkanını kurdu.


İskilip'te fotoğrafçılık yapan Ömer Erdoğan (40), sinema filmlerinde gördüğü fotoğrafçı dükkanlarından esinlenerek 1960'lı ve 1970'li yılları yansıtan bir fotoğrafçı dükkanı kurmaya karar verdi. Önce bir dükkan kiralayan Erdoğan, daha sonra o dönemde fotoğrafçı dükkanlarında yer alan eski eşyaları toplamaya başladı. Komşularının hediye ettiği fotoğraf makinesi ile hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atan Erdoğan, yaklaşık 6 ay önce "Foturafcı"yı hizmete açtı. Adeta mini bir müzeyi andıran andıran dükkanda eski plaklar, kasetler, dergiler, gramofon, ecza dolabı gibi eşyalar teşhir ediliyor.


İş yerini açarken yöresel bir kelime olan "foturafcı" ismini kullandığını dile getiren Erdoğan, "Genelde Anadolu'da fotoğrafı imladaki gibi değil yöresel veya törpüleyerek kalın bir dil ile kullanılır. Fotoğrafçı bazı yerlerde foturafcı, bazı yerlerde fotohrafcı diye kullanılır" dedi.


Böyle bir iş yeri açma hayalinin 5 yıl öncesine dayandığını dile getiren Erdoğan, "Mesleğim de fotoğrafçılık. 5 yıl önce filmlerden esinlendim. 1960'lı ve 1970'li yıllara ait fotoğrafçı dükkanının halini kafamda canlandırdım ve bunu yapmaya karar verdim. Bunun için kiralık dükkan aradım, eski eşyalar biriktirdim. Benim bu düşüncemi duyan bir komşum kendisinde bulunan 1917 yılına ait bir fotoğraf makinesi hediye etti. Sonrasında burasını kiraladım" dedi.


İş yerinin 1960 ve 1970'li yıllara ait bir fotoğrafçı dükkanının imitasyonu olduğunu anlatan Erdoğan, "O dönem bir fotoğrafçı sadece fotoğrafçılık yapmazmış. Arzuhalcilik yaparmış, sigara satarmış, plak satarmış. Biz o dönemi buraya yansıtmaya çalıştık. Başarılı olduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin burada fotoğraf çekinmeden gitmediğini söyleyen Erdoğan, "Burayla ilgili farklı bir şeyler yapsam mı diye de düşünüyorum. Ancak şuan benim ticari bir kaygım yok. Burası benim bir hobi alanım. Fotoğrafçı dükkanım benim müzem" diye konuştu.


İş yerinin camında o döneme ait neler varsa dükkanında da onların bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Satılık veya teşhir edilmesi gereken ürünlerin tamamı burada. Camekanda sigara var. 70'li yıllara ait kasetler, plaklar, pullar, eski çerçeveler, aile fotoğrafları var. Yan tarafta fotoğraf çekme alanı var. Orayı henüz düzenlemedim. İçeride de burada teşhir ettiğimiz malzemelerin devamı var. İçerisi bir fotoğrafçı dükkanı gibi değil. O dönemde bir iş yerine girildiğinde içerisi stoklanmış ürünlerden ziyade dükkanlarda bir kısım yaşam alanı varmış. İçerisi de bir nebze öyle. 1963 yılına ait bir pikap var. 200'e yakın plak var. Eski dergiler var. Eski bir ecza dolabı, sandık var. Tel dolabı var. Eski bir televizyon var, masa var. Duvar halısı var. Burayı görenler olumlu karşılıyor, beğeniyorlar. İçerideki malzemeleri satın almak istiyorlar. Burada satılık bir şey yok. Burası tamamen bir imitasyon gibi. Biz eskiyi burada teşhir etmeye çalışıyoruz" dedi. - ÇORUM

İskilip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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