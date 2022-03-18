YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

18.03.2022 18:03

İstanbul'da hayatını kaybeden yönetmen, oyuncu ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da hayatını kaybeden yönetmen, oyuncu ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kunt Tulgar için Zincirlikuyu Camii'nde saat 16.00'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine oğlu Kaan Tulgar, yakınları ve Yeşilçam emekçileri katıldı.

'KİMSE GELMEDİ, VEFASIZLIK OLDU'

Yönetmen Sancak Bayraktar, Tulgar Ağabeyimizin sevdiğimiz saydığımız güzel bir insandı. Bugün burada üç, beş kişiden başka kimse yoktu. Dostları yakın arkadaşları olan kimse bugün burada yoktu dedi.

Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Eski Başkanı İsmail Ölçerman, Değerli bir sanatçıydı, çok üzgünüz, kaybettik. Kimse gelmedi, vefasızlık oldu ifadelerini kullandı.

Tulgar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500
Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşıyla birlikte yaşamına son veren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:18:29. #1.12#
SON DAKİKA: YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement