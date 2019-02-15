Yeşilçam Film Günleri" Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin düzenlediği "Yeşilçam Film Günleri"nin üçüncüsü Beyoğlu Atlas Sinemasında başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin düzenlediği "Yeşilçam Film Günleri"nin üçüncüsü Beyoğlu Atlas Sinemasında başladı.



"Yeşilçam Film Günleri" kapsamında, 17 Mart'a kadar her cuma, cumartesi ve pazar günleri, Türk izleyicisinin gönlünde taht kurmuş 34 film, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle İstanbulluların beğenisine sunulacak.



Filmler, "Eskimeyen Yeşilçam Filmleri" temasıyla cuma günleri 19.00 - 21.00, cumartesi günleri 16.30 -19.00, pazar günleri ise 13.00 - 16.30 ve 19.00'da izlenebilecek.



Komediden drama, maceradan duygusala 34 filmin gösterileceği "Yeşilçam Film Günleri"ni, öğrenci, öğretmen, engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, asker, polis, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler ücretsiz olarak izleyebilecek.



"Yeşilçam Film Günleri"nde gösterilecek filmler şöyle:



16 Şubat Cumartesi: "Süt Kardeşler", "Senede Bir Gün"



17 Şubat Pazar: "Hababam Sınıfı", "Namuslu", "Lüküs Hayat"



22 Şubat Cuma: "Gelin", "Dönüş"



23 Şubat Cumartesi: "Tosunpaşa", "Taçsız Kral"



24 Şubat Pazar: "İbo ile Güllüşah", "Ah Güzel Hayat", "Baba Kartal"



1 Mart Cuma: "Düğün", "Züğürt Ağa"



2 Mart Cumartesi: "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Yoksul"



3 Mart Pazar: "Garip", "Birleşen Yollar", "Çeşme"



8 Mart Cuma: "Diyet", "Hababam Sınıfı Tatilde"



9 Mart Cumartesi: "Hanım", "Korkusuz Korkak"



10 Mart Pazar: "Ayşecik'le Ömercik", "Gülen Gözler", "Küçük Hanımefendi"



15 Mart Cuma: "Ölümsüz Karanfiller", "Kelebekler Sonsuza Uçar"



16 Mart Cumartesi: "Bizim Aile", "Gözleri Ömre Bedel"



17 Mart Pazar: "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "100 Numaralı Adam", "Hep O Şarkı"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pazarda Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Kamerada

Güzel Oyuncu Bergüzar Korel, Deri Elbisesiyle Yürek Hoplattı

Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz