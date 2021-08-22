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Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi

22.08.2021 09:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Can Gönül isimli 27 yaşındaki genç, iş için istenilen nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi. 2 yaşında yetiştirme yurduna bırakılan Can Gönül'ün nüfus kayıt örneğinde, Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan ve Volkan isimlerinin ailesi olduğu yazıyordu. Daha sonrasında ailesine ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Can Gönül, "Maddi destek istemiyorum. Ailem olsun, annem olsun istiyorum" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 2 yaşındayken bırakıldığı yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül isimli genç, iş başvurusu için istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia etti. 27 yıldır yalnız yaşayan ve ailesi olmadan büyüdüğünü belirten Can Gönül, 4 yıl önce işe girmek için kendisinden istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde ailesinin olduğunu öğrendiğini belirtti. Aile nüfus kayıt örneğinde milli futbolcu Gökhan Gönül ile öz kardeş olduğunu öğrendiğini kaydeden Can Gönül, 4 yıldır ailesine ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusuna gitti, Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi

"NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNDE ÖĞRENDİM"

İHA'ya konuşan Can Gönül, "Ben 1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Ama çoğu zaman da işsiz kaldım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPPS'ye girdim, sınav iptal olunca da kuraya kaldım. Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu. Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar da yardımcı olarak durumu öğrendiler" dedi.

Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusuna gitti, Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi

"AMCAM HER ŞEYİN DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaklaşık 4 yıldır ailesine ulaşamadığını belirten Gönül, "3-4 yıl oldu. Ondan sonra biz Bursa'ya ailemle konuşmaya gittik. Amcam çıktı karşıma. Her şeyin doğru olduğunu söyledi ama annem ve babamla görüşemedik. Ama amcam her şeyin doğru olduğunu söyledi. Sonra Volkan Gönül'ün numarasını verdi. Onun da iş yerine gittik, gelmediler. Öyle kaldı. Kimse ile görüşemedik. Daha sonra arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Ben gelmelerini istemiyorum ama annemi, babamı görmek istiyorum. Benim bir ailem var. Bu duygu yaşanmaz. Benim hiç ailem olmadığı için konuşmak istedim. O sevinçle 3 gün boyunca uyuyamadım" diye konuştu.

Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusuna gitti, Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi

"AİLEM OLSUN İSTİYORUM"

Uzun yıllar kaldığı yurtta hep ailesinin gelmesini beklediğini kaydeden Can Gönül, "Artık parasal sebeplerden mi, bakmak mı istemediler bilmiyorum. Ben doğduktan sonra kardeşlerimi alıp gitmişler. Beni de yurda vermişler. Kendimi tanıdığımda zaten yurttaydım. Yurtta bazen insanların anne ve babaları geldiğinde benim annem, babam mı diye bekliyordum. Hep camdan bakıyordum. Ama hiç gelip giden olmadı. Benim maddi bir isteğim yok. Ailem olsun istiyorum. Annem deyince ben ağlıyordum" şeklinde konuştu.

Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusuna gitti, Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrendi
Gökhan Gönül ve babası
Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi

Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilçam filmi gibi olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi - Son Dakika Spor


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