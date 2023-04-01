Yeşilçam'dan fırlamış çete! O yöntemi kullanarak 1 milyon liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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Yeşilçam'dan fırlamış çete! O yöntemi kullanarak 1 milyon liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı

01.04.2023 11:04
Yeşilçam'dan fırlamış çete! O yöntemi kullanarak 1 milyon liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı

İzmir'de özellikle kente gelen turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik 'Günbatımı Operasyonu'yla yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri belirlendi. Ülke genelinde birçok vatandaşı da dolandıran şebeke üyeleri, müşterilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katarak etkisiz hale getirerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti.

Yeşilçam filmleri gerçek oldu: İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar

1 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüphelilerin söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde 12 eğlence mekanı ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedef 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde birçok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.

Yeşilçam filmleri gerçek oldu: İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar

YEŞİLÇAM FİLMLERİ GERÇEK OLDU

Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterileri içeceklerine 'kokusuz aseton' atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Yeşilçam filmleri gerçek oldu: İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar
Yeşilçam filmleri gerçek oldu: İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar
Yeşilçam filmleri gerçek oldu: İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar
Yeşilçam filmleri gerçek oldu: İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar
Kaynak: İHA
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Banka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşilçam'dan fırlamış çete! O yöntemi kullanarak 1 milyon liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'dan fırlamış çete! O yöntemi kullanarak 1 milyon liralık vurgun yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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