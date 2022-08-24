Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti

24.08.2022 11:48
Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti

Yeşilçam filmlerinde canlandığını kötü adam karakterleri ile tanınan usta oyuncu Ali Güney, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam filmlerinde canlandığını kötü adam karakterleri ile tanınan usta oyuncu Ali Güney, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir KOAH hastası olan, üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Ali Güney, hayatını kaybetti. Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği kötü karakterlerle hafızalara kazınan oyuncunun ölüm haberini, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

ALİ GÜNEY KİMDİR

Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956 yılında dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir'de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney'in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya gönül verdi. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı. 1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam'da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı. 30-40 kadar filmde de prodüksiyon amirliği, yönetmen asistanlığı yapan usta oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde ün yaptı. Oyuncu, 1988'de Alman yapımı bir dizi sayesinde bir ev sahibi oldu. 1990'lı yıllarda "Hayırsız Evlat'" ve "İstanbul-Paris" gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, 'Yağmurlu Gecede Gülperi' (2015), 'Pişt' (2014), 'Korkma' (2012), 'Gece Yolcuları Recep ile Selena' (2012) ve 'Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman' (2012) gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.

YORUMLAR
500
Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti Balıkesir'deki kazada anne ve baba öldü, 2 çocuğu yaralandı Balıkesir'deki kazada anne ve baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Kaynak: ANKA

İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement