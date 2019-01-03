Yeşilçam Filmlerine Konu Olan Ereğli Evleri Hayat Buluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel'in Ereğli Mahallesi'ni eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Şirin bir sahil yerleşkesi olan Ereğli bir zamanların Yeşilçam filmlerine konu olmuştu. Burada bulunan kendine has evler filmlerin vazgeçilmez mekânlarıydı. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için Büyükşehir Belediyesi, restorasyon projesi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi restore ettiği yapılar dışında diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Proje kapsamında Ereğli Evleri olarak bilinen yapılar restore ediliyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli'nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan yapı restore ediliyor. Çıpalı Konak'ta tuğla dolgu duvar imalatı ve kiremit imalatı tamamlanırken çatı mahya uygulamaları da bitirildi. Çıpalı Konak'ta dış cephe kaba sıva imalatı devam ediyor. 5-6-7 parsel de daha sonra temizlik boya ve tümlemesi yapılarak kullanılacak elemanların numaralandırılıp sökümü gerçekleştirildi. Zemin taş temel güçlendirmesi tamamlandı. Ayrıca pencere çevresi ahşap ilavelerde yapılmaya başlandı. Çıpalı Konak'ta ise sıva işleri başladı.

OSMANLI TÜRK EVİ ÖZELLİĞİ

Yeni yüzleriyle tarihi evler, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.

YÖRESEL MALZEMELER

Çıpalı Ev'in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20'ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev'in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.