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Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti - Son Dakika

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti

12.12.2021 10:02

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti Gazozuna değil, alkolüne ilaç kattı;

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti

Gazozuna değil, alkolüne ilaç kattı; kendinden geçen turisti soyup soğana çevirdi

Yeşilçam'ın unutulmaz sahnesi gerçek oldu, içeceğine ilaç kattı, kendinden geçince soyup soğana çevirdi

İSTANBUL - Taksim'de Alman turist, sokakta tanıştığı yabancı uyruklu şahsın götürdüğü mekanda alkol bardağına ilaç atmasının ardından kendisinden geçti. Yeşilçam filmini aratmayan olayda turistin cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunus uyruklu Mokhles K. ile birlikte bir mekana giderek alkol almaya başladı. Mekanda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi. İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti. Gaspçının bu taktiği ise Yeşilçam filmlerindeki Nuri Alço'nun gazoza ilaç atma sahnesini akıllara getirdi.

Alman turist kendinden geçince soyup soğana çevirdi

Mekanda bulunanlar Alman turistin sarhoş olduğunu düşünerek olaya müdahale etmedi. Bu sırada Mokhles K. ayağa kalkarak Alman turistin cebinden telefonunu ve parasını alıp dikkat çekmemek için yerine oturdu. Olaydan bir süre sonra kendine gelen Harald Rolf B., soyulduğunu anlayınca mekan çalışanlarından yardım istedi. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine mekana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek gaspçının gidiş yönüne doğru bütün kameraları inceledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tunus uyruklu Mokhles K. yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Tunus uyruklu turistin Alman turisti alkolüne ilaç atarak soyduğu anlar kameraya da yansıdı.

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti
Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti
Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti
Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti

Yeşilçam, Alman, Gasp, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti - Son Dakika


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