YEŞİLÇAM'IN 'ÇÖL' DEKORU PATARA KUM TEPELERİ - Son Dakika

YILLARCA Yeşilçam filmlerine çöl dekoru olan Patara kum tepeleri, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İnce kumun rüzgarla sürekli yer değiştirmesi sonucu değişen manzarasıyla da dikkati çeken kum tepeleri, her yıl deniz kaplumbağalarına da yuva oluyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarihi Patara Antik Kenti'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Patara plajı, ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıkta. 12 kilometrelik uzunluğa sahip ince kumdan oluşan plaj, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı. Plajın geneli doğal SİT alanı olduğu için doğal görüntüsünü koruyor. Yıl boyu rüzgarlı havanın etkili olduğu plajı rüzgar sörfü tutkunları da tercih ediyor. Patara'da gün batımında da eşsiz manzaralar oluşuyor.

PATARA KUM TEPELERİ

Plajın ortasında kalan kum tepeleri, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Yeşilçam Türk filmlerinin çöl sahnelerinin çoğunluğunun çekildiği yer olan Patara sahilindeki kum tepeleri, bugünlerde yerli ve yabancı karavan tatilcilerine de ev sahipliği yapıyor. İnce kumların rüzgar nedeniyle yer değiştirmesi nedeniyle kum tepeleri de sürekli yer değiştiriyor. Kum tepeleri arasında yürüyüp kendilerini çöldeymiş gibi hisseden ziyaretçiler, çıplak ayakla kum tepeleri üzerinden yürüyerek denize ulaşıyor.

'2-3 YILDIR ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI'

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, kumsalın çok özellikli olduğunu söyledi. Hareket eden ince kumların çok dikkat çektiğini belirten Prof. Dr. Işık, Son 2-3 yılda muazzam ziyaretçi artışı oldu. Orası aynı zamanda Gürlen ormanlarının da bulunduğu bir alan. Ziyaretçi fazla olunca habitatın korunması da zorlaşıyor. En büyük korkum bu kullanım nedeniyle o bölgede bir yangın başlaması. Öyle olursa bu bölge yok olur dedi. Prof. Dr. Işık, ziyaretçi kullanım alanının kontrol altına alınması gerektiğini de söyledi. Plaja gelen tatilcilerin deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına zarar vermemesi için ahşap kazıklar çakılarak plajdan ayrıldığını ifade eden Prof. Dr. Işık, bu gelişmenin de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Plajı ziyarete gelen Emine Özge, yakınlarını Patara kum tepelerini görmeleri için getirdiğini ifade etti. İncecik kumların rüzgarla hareket ettiğini gördüğünü belirten Özge, Böyle bir manzara başka yerde yok. Çıplak ayakla yürüyüp stres atıyoruz. Karavanla gelseydim keşke. En azından gece de görürdük nasıl göründüğünü dedi.

Bir başka ziyaretçi İkbal Tuksav ise Denizli'den Patara kum tepelerini görmek için geldiğini belirterek, Çok etkilendim. Çöl gibi hissettiriyor. Herkese gelip görmelerini tavsiye ederim diye konuştu.