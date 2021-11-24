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Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'dan Büyükşehir'in kültürel hizmetlerine anlamlı övgü - Son Dakika

Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'dan Büyükşehir'in kültürel hizmetlerine anlamlı övgü

24.11.2021 10:04
Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'dan Büyükşehir'in kültürel hizmetlerine anlamlı övgü

Türk Sinemasının efsane ismi Ediz Hun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültürel etkinliklerin son derece önemli tesisi olduğunu belirtti.

"Bu tür yaklaşımlar her türlü takdirin üzerindedir. Başkanımızı tebrik ediyorum"

Türk Sinemasının efsane ismi Ediz Hun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültürel etkinliklerin son derece önemli tesisi olduğunu belirterek, "Bu tür yaklaşımlar her türlü takdirin üzerindedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı bu önemli kültür hizmeti için tebrik ediyorum" dedi.

İLGİ VE SEVGİYLE KARŞILANDI

Yeşilçam'ın ve Türk Sinemasının yaşayan efsane ismi Ediz Hun, "On Kişiydiler" adlı tiyatro oyunu için geçtiğimiz hafta Kocaeli'ne turneye geldi. Oyunun sahneleneceği Kocaeli Kongre Merkezi'nde ilgi ve sevgiyle karşılanan Ediz Hun, diğer tiyatrocu arkadaşlarıyla birlikte kulise geçerek, oyun hazırlıklarına başladı. Bu esnada sahneye gelen Ediz Hun burada Kocaeli'de gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerini aktardı.

BÜYÜKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ

Büyükşehir'in hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında yer alan Kocaeli Türküleri'nin yer aldığı CD kendisine hediye edilen sanatçı Ediz Hun, yerel yönetimlerin kültüre ağırlık verilmesi gerektiğini kaydederek, "Kültür ve sanatla özdeşleşmeliyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çok önemli bir kültür tesisi meydana getirmiş. Başarılarından dolayı tebrik ederim" dedi.

''KOCAELİ'MİZE DE BU YAKIŞIR''

Tesisin son derece büyük olması ise büyük ustayı memnun eden özelliklerden biri oldu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde büyük kültür organizasyonları yapılabileceğini kaydeden Ediz Hun, "Tiyatroların yanı sıra, konserler için de son derece uygun bir tesis. Zaten güzel konserler de veriliyormuş. Kocaeli'mize de bu yakışır zaten" şeklinde konuştu.

BU TÜR YAKLAŞIMLAR HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE

Kültür ve sanata yönelik yatırımların önemine bir kez daha vurgu yapan, "Bu tür yaklaşımlar her türlü takdirin üzerindedir" diyen Ediz Hun, "İstanbul'a bu kadar yakın ve sanayide bu kadar önemli bir kentin, kültüre de böylesine hizmet etmesinde fayda var. Ülkelerin kalkınması ancak sanata yapılan değerlerle mümkün olabilir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın beyefendiyi ve ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE KOCAELİ TÜRKÜLERİ 2 ALBÜMÜ HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan Ediz Hun'a geçen hafta muhteşem bir organizasyonla tanıtımı yapılan Kocaeli Türküleri 2 Albümü hediye edildi. Türkü CD'sini inceleyen Ediz Hun, doğum gününde kendisine verilen böylesine güzel bir hediye için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

TİYATRO SAHNESİNDE BİR EFSANE

Ediz Hun, oyun hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Agatha Christie'nin eserinden uyarlanan "On Kişiydiler" adlı oyunla Kocaeli seyircisi ile buluştu. Oyunun başrol oyuncusu olan Ediz Hun, performansı ile seyirciyi adeta büyüledi. Sinema sanatçısı olarak bir çok önemli filme imza atan Ediz Hun, tiyatro oyunculuğunda da başarısı ile sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Seyirci oyun sonunda Ediz Hun'u ve oyunun diğer oyuncularını dakikalarca ayakta alkışladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ediz Hun, Kocaeli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'dan Büyükşehir'in kültürel hizmetlerine anlamlı övgü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'dan Büyükşehir'in kültürel hizmetlerine anlamlı övgü - Son Dakika
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