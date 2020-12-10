Yeşilçam'ın "Hafize Ana"sı: Adile Naşit - Son Dakika

Yeşilçam'ın "Hafize Ana"sı: Adile Naşit

10.12.2020 14:09
Yeşilçam'ın

"Hafize Ana" ya da "şevkatli anne" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit, vefatının 33. yılında yad ediliyor.

"Hafize Ana" ya da "şevkatli anne" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit, vefatının 33. yılında yad ediliyor.

Gerçek adı Adela Özcan olan sanatçı, Türk tiyatrosunun tuluat ustası ve "Komik-i Şehir" unvanlı Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı olarak, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğdu.

Usta oyuncu Selim Naşit'in de kardeşi olan Adile Naşit'in anneannesi, zamanın meşhur kantocularındandı, dedesi ise kemani Yorgo Efendi'ydi.

Adile Naşit, ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 14 yaşında okuldan ayrıldı.

Naşit Bey'in Muhsin Ertuğrul'a oyuncu olması için götürdüğü Adile Naşit, babasının 1943'te vefat etmesinin ardından oyuncu olmaya karar verdi ve 1944'te çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı..

Sinemadaki çıkışını Lüküs Hayat ile yaptı

Unutulmaz sanatçı, 1948'den 1951'e kadar, komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le kurdukları toplulukta çalıştı.

Sinemaya, 1947'de "Yara" filmiyle adım atan sanatçı, 1950 yapımı müzikal film, "Lüküs Hayat" ile dikkati üzerine çekti.

Başarılı oyuncu, 1950'de tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner'le evlendi. İkilinin 1952'de dünyaya gelen oğulları Ahmet, kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşındayken hayata veda etti.

Naşit, 1954'te Muammer Karaca Tiyatrosuna girerek, burada 6 sene kadar görev yaptı. Sanatçının eşi ve kardeşiyle 1961'de kurduğu Naşit Tiyatrosu, bir süre sonra dağıldı. Usta oyuncu, 1963-1975 arasında Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü tiyatrosunda yer aldı.

Sinemaya "Yara" ile giriş yaptı

1970'li yıllara kadar tiyatroya daha çok ağırlık veren Naşit, Yeşilçam'ın en çok ağlatan filmlerinden biri olan 1975 yapımı "Bizim Aile"de oynadı.

Adile Naşit, 1976'da "İşte Hayat" adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Eşi Ziya Keskiner'in 1982'deki ölümünün ardından Naşit, 16 Eylül 1983'te Cemal İnce ile evlendi.

Sanatçı, oğlu Ahmet'in vefatının ardından çocuklara yönelerek, 1980'de TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu "Uykudan Önce" adlı çocuk programını sunarak, "masalcı teyze" diye anılmaya başladı.

Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol alan sanatçının, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile oynadıkları filmler halen Türk televizyonlarının en çok izlenen yapılmarı arasında yer alıyor.

Canlandırdığı rollere verdiği ruh kadar jest ve mimikleriyle de Türk halkının beğenisini toplayan usta sanatçı, "Hababam Sınıfı"nda haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana ve aile temalı filmlerde çocukları için her şeyi göze alan anne karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Tiyatro ve sinemada canlandırdığı anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirdi.

Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985'te Yılın Annesi seçildi.

Masalcı Teyze

Unutulmaz oyuncu, 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir İstanbul'da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Adile Naşit'in sanatla iç içe geçen 43 yıllık kariyerinde rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Yara (1947), Lüküs Hayat (1950), Abbas Yolcu (1959), Vur Patlasın Çal Oynasın (1970), Beyoğlu Güzeli (1971), Sev Kardeşim (1972), Oh Olsun (1973), Canım Kardeşim (1973), Gariban (1974), Hasret (1974), Yüz Liraya Evlenilmez (1974), Mavi Boncuk (1974), Minik Cadı (1975), Ah Nerede (1975), Çapkın Hırsız (1975), İşte Hayat (1975), Delisin (1975), Didar, Bitirimler Sınıfı (1975), Haydi Gençlik Hop Hop (1975), Pembe Panter (1975), Bizim Aile: Merhaba (1975), Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Süt Kardeşler (1976), Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), İşte Hayat (1976), Gel Barışalım (1976), Aile Şerefi (1976), Emine, Tosun Paşa (1976), Şabanoğlu Şaban (1977), Sakar Şakir (1977), Gülen Gözler (1977), Hababam Sınıfı Tatilde (1977), Kibar Feyzo (1978), Sultan (1978), Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978), Neşeli Günler (1978), Köşe Kapmaca (1979), Vah Başımıza Gelenler (1979), Doktor (1979), Hatice, Renkli Dünya (1980), Huzurum Kalmadı (1980), Beş Parasız Adam (1980), Gırgıriye (1981), Hababam Sınıfı Güle Güle (1981), Şabancık (1981), Adile, Deliler Koğuşu (1981), Talih Kuşu (1982), Görgüsüzler (1982), Buyurun Cümbüşe (1982), Adile Teyze (1982), Şıngırdak Şadiye (1982), Şaşkın Ördek (1983), Kuzucuklarım (1986), Milyarder (1986), Aile Pansiyonu (1987)."

Hababam Sınıfı, Münir Özkul, Adile Naşit, Yeşilçam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın 'Hafize Ana'sı: Adile Naşit - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti         
12:04
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilçam'ın "Hafize Ana"sı: Adile Naşit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei