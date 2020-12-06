Yeşilçam'ın jönü otelini müzeye dönüştürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve Yeşilçam'ın yakışıklı jönü olarak bilinen Sertan Acar, otelini müzeye dönüştürdü. İçindeki 20 milyon yıllık fosiller ve daha bir çok değerli parçayla tarih kokan müze, arkeoloji öğrencileri için okul haline geldi.

1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın Yakışıklı Jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı. Daha sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'ye taşınan Acar, burada kurduğu otelini adeta bir müzeye dönüştürdü. Acar'ın müzesinde Kerpe'nin tarihinin hemen hemen her dönemine ait bir parça bulunuyor. Kendisinin ve vatandaşların bulduğu tarihi eserleri müzesinde sergileyen Acar, bu parçaları Kocaeli müzesine kaydettirmeyi ihmal etmiyor. Yaklaşık 20 milyon yıllık fosillerin de yer aldığı müze, arkeoloji öğrencileri için adeta bir okula dönüşüyor.

"Kerpe'nin tarihine burada sahip çıkıyorum"

Kerpe'nin tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Sertan Acar, "Burada batı Traklar, daha sonra Romalılar, Cenevizliler ve Osmanlılar yaşamışlar. Onlardan kalan bir takım tarihi eserler var. Bunlara da ben Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sahip çıkıyorum. Hepsi de Kocaeli müzesine kayıtlı. Gözyaşı şişeleri, kandiller, çok eski fosiller var. Sırlı olanlar Bizans'tan sonra, sırsız olanlar Bitinya ve Roma kapları, yemek kapları, kadınlar için o zaman yapılan koku şişeleri, batık gemiden çıkarılan aslan başlı bir kulp parçası. Bunlar buranın tarihi açıklıyor. Osmanlı lüleleri var. Amforalar var. Bu amforalar balıkçıların ağlarına takılıp kurtardığımız amforalar. Yani Kerpe'nin tarihine burada sahip çıkıyorum. Kerpe'de yaşayanlar bu tarz tarihi parçalar bulduğunda bana getiriyorlar. Sağ olsunlar, hiç biri de ücret istemiyor. Böyle şeyleri de ben Kocaeli müzesine kaydettiriyorum. Envanter defterim var. Dolayısıyla buraya üniversiteden de arkeoloji talebeleri, hocaları gelip ders yapıyorlar. Bir yerde burada tarihe de sahip çıkıyorum" dedi.

"Bunların hepsi birer değer"

Müzesinde yaklaşık 20 milyon yıllık fosillerin de olduğunu dile getiren Acar, "Bu bölgenin en yüksek yeri Çaltepesi dediğimiz cezaevinin olduğu dağ. O dağın olduğu yeren az 20 milyon yıl önce denizmiş ve tuzlu su. O dağın tarlalarından çıkan bir deniz kestanesi fosili var. İnanılmaz bir şey. Gene oradan çıkan bir deniz salyangozu fosili var. Buranın en yüksek dağı, zamanla dağ haline gelmiş, denizmiş ve tuzlu su. Bunların hepsi birer değer" diye konuştu.

"Bunlar ülkenin malı, sahip çıkmalıyız"

Otelinde oluşturduğu müzeye özellikle uzak Doğuluların çok fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Acar, "Bilhassa yabancılar çok geliyor, uzak Doğulular bunların önünden ayrılmıyor. Devamlı fotoğraflarını çekiyorlar, inceliyorlar. Arkeoloji talebeleri geliyorlar, ders çalışıyorlar. Bütün amforalarda çalışmalarını yapıyorlar, doktoralarını hazırlıyorlar. Burası bir okul gibi yani. Bahçemizde de var. Bu tarihi eserlerin hepsi zaten müzeye bildiriliyor ve müzeye de bağlı. Dolayısıyla Kocaeli'den Amasya'ya kadar hiçbir yerde böyle bir müze yok. Ben bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu bir hobi oldu bende. Hem tarihe olan saygımız dolayısıyla hem de bunlar ülkenin malı, sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ