Yeşilçam'ın 'Ömercik'i hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın 'Ömercik'i hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i hayatını kaybetti

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – 4 yaşında oyunculukla tanışan ve tüm Türkiye'nin 'Ömercik' olarak tanıdığı ünlü sinema oyuncusu Ömer Dönmez hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i hayatını kaybetti, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – 4 yaşında oyunculukla tanışan ve tüm Türkiye'nin 'Ömercik' olarak tanıdığı ünlü sinema oyuncusu Ömer Dönmez hayatını kaybetti.


4 yaşında 'Ömercik' olarak seyirciyle buluşan ve sonrasında sayısız filmde yer alan 61 yaşındaki ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Yeğeni Tolga Acar sosyal medya paylaşımında, "Dayım Ömer Dönmez'i kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ömer Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın
Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Yeşilçam'ın acı kaybı! Ömercik, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 05:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilçam'ın 'Ömercik'i hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]