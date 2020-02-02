YEŞİLÇAM'IN 'ÖMERCİK'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel YEŞİLÇAM'IN 'ÖMERCİK'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

YEŞİLÇAM'IN 'ÖMERCİK'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

"Ömercik" filmleriyle tanınan ve KOAH hastalığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı.

YEŞİLÇAM'IN 'ÖMERCİK'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

"Ömercik" filmleriyle tanınan ve KOAH hastalığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı. Çocukluğunda kamera karşısına geçen ve birçok filmde rol alan, Türkiye'nin "Ömercik" olarak tanıdığı Ömer Dönmez, için cenaze töreni düzenlendi. KOAH nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün evinde hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in naaşı öğle saatlerinde Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi. Törene Ömer Dönmez'in ailesinin yanı sıra bazı oyuncular da katıldı. Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç tabutun başından ayrılmadı ve gözyaşlarını tutamadı.

"ZOR BİR HAYAT YAŞADI"

Cenaze törenine katılan oyuncu Ediz Hun, Ömer Dönmez'in çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ediz Hun, "Oğlumu canlandırıyordu. Çok inişli, çıkışlı bir yaşam sürdü. Hayat hepimizi böyle serpiştiriyor. Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürpriz oluyor. Zor bir hayat yaşadı. Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ben gençlik yıllarını çok daha iyi hatırlıyorum. Kibar bir insandı" şeklinde konuştu.

Yeşilçam oyuncularından Yavuz Karakaş, "Yüzümüzü tanırlar. Fakat ismimizi bilmezler. Yarın ben öldüğüm zaman Yeşilçam'dan Yavuz Karakaş da öldü diyecekler o zaman öğrenecekler ismimi. Bu güzel insanla, bu güzel arkadaşımızla bir hayli filmlerim var. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

"ANNECİĞİM DERDİ BANA"

Ömer Dönmez'in çocukluğunda rol aldığı 'Bir tanem' filminde annesini canlandıran oyuncu Nalan Çöl, "1974 yılında zannediyorsam en son filmiydi. Bir anne ve oğlunun dramıydı. Muhteşem bir çocuktu. O kadar güzel anılarımız var ki. Anneciğim derdi bana. Çok üzgünüm" diye konuştu.

KOAH HASTALIĞI SON ZAMANLARDA İLERLEDİ

Hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, "Kardeşimin KOAH hastalığı vardı. Son zamanlarda çok ilerledi. Zaten biz birlikte yaşıyoruz. Benimle kalıyordu. Sabah kalktığımızda o gün evde yoktum, yeğenim baktı. Teyzeciğim dayım vefat etmiş dedi. Ciğerim yanıyor ciğerim. Benim aslan gibi kardeşim gitti" şeklinde konuştu.

HULUSİ AKAR TAZİYELERİNİ İLETTİ

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt'ın cenaze törenine katılmak üzere Selimiye Camii'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç'in yanına giderek baş sağlığı dileklerini iletti.  Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Dönmez Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenaze namazının kılınışı

-Röportajlar

-Törene katılanlardan görüntüler


- İstanbul
Ömer Dönmez, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:28 Kaynak: DHA
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