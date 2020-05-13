Yeşilçam'ın renkli dünyası yeniden evlere konuk oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri tüm dünyada insanları dijital platformlara yönlendirirken, Türk sinemasının en aktif olduğu yılları kapsayan Yeşilçam döneminin unutulmayan filmleri de evde kalan sinemaseverlerle yeniden buluşuyor.



Masalsı anlatımıyla melodramdan güldürüye, polisiyeden fantastiğe kadar pek çok türde Yeşilçam filmi, çeşitli YouTube kanallarında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.



Başyapıtlar YouTube'dan izleyicilerle buluşuyor



Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in Nahit Ataman ile birlikte kurduğu Arzu Film, 1964 yılından bu yana Yeşilçam'a damgasını vuran film şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Güldürü unsurları ağırlıklı aile filmleriyle 1970'lerden itibaren izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinen, "Hababam Sınıfı" serisi başta olmak üzere birçok baş yapıta imza atan Arzu Film, YouTube hesabından Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit gibi ustaların filmlerini arşiv niteliğinde paylaşıyor.



Aynı zamanda Instagram hesabını da bir sosyal medya arşivi olarak kullanan Arzu Film, o döneme göndermeler yaparak, esprili notlar eşliğinde unutulmaz filmlerden fotoğrafları takipçilerin beğenisine sunuyor.



Türkiye'nin en eski film yapım ve dağıtım şirketlerinden birisi olan Erman Film, YouTube hesabında aralarında "Hayat Bayram Olsa", "Petrol Kralları", "Baba Kartal", "Nereye Bakıyorlar Bu Adamlar", "Alın Yazısı, "Kin" ve "Aslan Bacanak"ın bulunduğu beğeniyle izlenilen birçok filme yer veriyor.



Faaliyet gösterdiği yarım asra yakın sürede 250'den fazla filmin yapımcılığını ve dağıtımcılığını üstlenen şirketi 1946'da kuran Hürrem Erman, Türk film sektörünün efsanevi yapımcılarından biri olarak gösteriliyor.



Mesut Uçakan'dan "Reis Bey", Yücel Çakmaklı'dan "Minyeli Abdullah"



Uzun yıllara dayanan film yapımcılığı tecrübesiyle birçok filmi sinemaseverlerle buluşturan Moroğlu Film'in YouTube sayfasında, "Reis Bey", "Zeynepler Ölmesin", "Kan Çiçeği", "Küçüksün Yavrum" ve "Sesini Arayan Kadın" filmleri bulunuyor.



"Sinema Engel Tanımıyor" sosyal sorumluluk projesiyle görme ve işitme engelliler için çalışmalar yapan şirket, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden Mesut Uçakan tarafından senaryolaştırılıp yönetilen, başrolünde Haluk Kurdoğlu'nun yer aldığı "Reis Bey"in sesli betimleme eklenen halini de yayınlıyor.



Uçakan, kendi YouTube kanalında da "Anka Kuşu" ve "Gençlik Köprüsü" filmlerinin yanı sıra çektiği bazı belgeselleri de ziyaretçileriyle bir araya getiriyor.



Feza Film'in YouTube kanalında Hekimoğlu İsmail'in eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Yücel Çakmaklı'nın oturduğu "Minyeli Abdullah", Ömer Lütfi Mete'nin senaryosunu yazdığı, İsmail Güneş'in yönettiği "Çizme" filmlerinin yanı sıra "Sürgün", "Benim Zaferim" ve "Garip Bir Koleksiyoncu" gibi birçok film meraklılarıyla buluşuyor.



Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yücel Çakmaklı'nın, Şule Yüksel Şenler'in "Huzur Sokağı" eserinden uyarladığı "Birleşen Yollar" filminin restorasyonlu hali SinemaGo kanalından izleyiciye ulaşıyor.



Çakmaklı'nın yönettiği "Oğlum Osman", "Zehra" ve "Kızım Ayşe" filmleri de yaklaşık 5 yıl önce dijital yayın platformu olarak yayın hayatına başlayan ve kategoriler halinde hem eski hem güncel filmleri yayınlayan Fanatik Film kanalında yer buluyor.



Ömer Kavur'un "Karşılaşma" filminin de olduğu aynı kanalda Ayhan Işık, Murat Soydan, Orhan Gencebay, Fatma Girik, Tarık Akan, Fikret Hakan, Müslüm Gürses, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık filmlerine ulaşmak mümkün.



Erler Film, 60 yıllık arşivini YouTube hesabından sergiliyor



Türker İnanoğlu tarafından 1960'da kurularak, bugüne kadar önce beyaz perdede ardından da televizyon alanında çalışmalarıyla öne çıkan "Erler Film", 60 yıllık arşivini sergiliyor.



Filmleri izleyenlerin mutlu olduğunu hissetmek için arşivi hayattayken açtığını belirten İnanoğlu, şirketin YouTube hesabında filmleri HD kalitede izleyiciyle buluşturuyor.



Erler Film'in arşivdeki önemli yapımları arasında ise "Ayrılık Saati", "Silahlı Paşazade", "Hüzünlü Aşk", "Evcilik Oyunu", "Ne Umduk Ne Bulduk" ile "Yabancı Damat", "Böyle mi Olacaktı?", "Sibel" ve "Çiçek Taksi" dizilerinin tüm bölümleri yer alıyor.



Kanalda ayrıca "Zengin Mutfağı", "Oyun Bozan", "Selamsız Bandosu", "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filmleriyle "Yumurcak" ve "Kara Murat" serisi bulunuyor.



Abisi Orhan Atadeniz'in teşvikiyle tekniker olarak Yeşilçam'a adım atan ve yönetmen olarak 1963-1994'te yaklaşık 100 filmi sinemaseverlerle buluşturan Yılmaz Atadeniz'in 1967 yılında kurduğu "Atadeniz Film" de "Belanın Kralı", "Tanrı Sevenleri Korur" ve "Küçük Mutluluklar" filmlerinin yanı sıra "Muhsin Ertuğrul", "Hekimlerin Piri ve Sultanı İbn-i Sina", "Sami Hazinses", "İzzet Günay" belgesellerini YouTube hesabından izleyicilerle buluşturuyor.



1960'lı yıllardan çok sayıda siyah beyaz filmin yanı sıra Yeşilçam dönemi yapımlarına yer veren Sistem Film'in arşivinde Namı Diğer Parmaksız Salih, Irgat, Şirvan, Irmak, Hz. Yusuf, Gönüller Sultanı Mevlana, Kafkas Kartalı, Bir Millet Uyanıyor, Toprağın Gelini, Yemende Bir Avuç Türk, Deliler Koğuşu gibi filmler de yer alıyor.



Şeref Film, Türk sinemasının önemli filmlerinin restore edilmiş hallerine yer veriyor



Erman Film'in muhasebe müdürlüğünü yaptıktan sonra daha sonra genel müdürü olan Şerafettin Gür'ün 1958'de kendi adına kurduğu Şeref Film, YouTube kanalında Türk sinemasının önemli filmlerinin restore edilmiş hallerine yer veriyor.



Başta "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini HD kalitede yayınlayan şirketin dijital arşivinde Kemal Sunal'ın başrollerde yer aldığı "Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Düttürü Dünya" ve "Yoksul" adlı yapımlar öne çıkıyor.



Fedai Öztürk tarafından, 1978'de kişisel kurum olarak hayata geçen ve sinemacılık ile televizyon alanında faaliyetlerini devam ettiren Burç Film, YouTube hesabından Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Kadir İnanır gibi usta isimlerin yer aldığı filmlerin yanı sıra unutulmaz Yeşilçam repliklerinin yer aldığı birçok bölümü takipçilerin beğenisine sunuyor.



"Külkedisi Sindirella"dan, Fatma Girik'in başrolde yer aldığı "Şoför Nebahat"a, Hülya Koçyiğit'in Hz. Rabia'yı canlandırdığı "Rabia", Perran Kutman'ın rol aldığı "Nefret" adlı yapımlar da Orhon Arıburnu, Lütfi Akad, Atıf Yılmaz gibi yönetmenlerle çalışan, aynı zamanda Türk sinemasının ilklerinden biri olarak işaret edilen yapımcı Naci Duru'nun oğlu Süreyya Duru tarafından 1957'de kurulan Murat Film'in YouTube kanalında yer alıyor.



Kanalda ayrıca siyah beyaz filmlerin yanı sıra Süreyya Duru'nın 1966'da çizgi romandan uyarlama tarihsel macera dizisinin ilk örneği olan "Malkoçoğlu" serisi seyirciyle buluşuyor.



Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in ortak olduğu 1974'te İstanbul'da kurulan Gülşah Film'in de YouTube hesabında "Meraklı Köfteci", "Sakar Şakir", "İbo ile Güllüşah", "Üç Kağıtçı", "En Büyük Şaban" ve "Tarzan" gibi popüler olmuş Kemal Sunal filmlerinin yanında Cüneyt Arkın, Müjde Ar, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit filmlerinin restore edilmiş versiyonlarıyla Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in başrollerde olduğu arabesk türündeki yapımlar bulunuyor.



Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden Osman Sınav'ın sinemaya uyarladığı, Mehmet Aslantuğ'un İlknur Bozkurt'la başrolü paylaştığı 1992 yapımı "Kapıları Açmak" filminin yer aldığı ASBP Dijital Kütüphanede bir dönem televizyonda yayımlanan Yarınlara Gülümsemek, Tehlike Kapımızda, Müdür Baba, Islanan Topraklar, Kuş Sayfaları, Bizim Eller, Çiçekler Açmak İster, Göç ve Ahmet Hamdi Bey dizilerine de ulaşmak mümkün.