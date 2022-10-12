Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak

12.10.2022 19:38
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak

Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında sevenleriyle bir araya gelecek.

Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında sevenleriyle bir araya gelecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'ndeki "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması"nda 16 Ekim saat 14.00'da "Selvi Boylum Al Yazmalım" gösterilecek.

Film gösterimi öncesi Şoray, AKM'de bulunan Türk Telekom Lounge alanına konuk olarak, hayranlarıyla sohbet edecek.

Ayrıca 23 Ekim'e kadar sürecek "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması" etkinliği kapsamında, Türk sinemasının klasikleşen filmleri ile son dönemin sevilen yapımları sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler şöyle:

13 Ekim 19.30 "Titanic"

16 Ekim 12.00 "Raya ve Son Ejderha"/ 14.00 "Selvi Boylum Al Yazmalım"

17 Ekim 19.30 "The Great Gatsby"

18 Ekim 19.30 "Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu"

19 Ekim 19.30 "Tosun Paşa"

20 Ekim 19.30 "Aile Arasında"

23 Ekim 14.00 "Aslan Kral"

YORUMLAR
500
Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü Metro şantiyesinde kısa devre yaparak alev alan elektrik kablosu söndürüldü Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi Macar piyanist Havasi, AKM'de konser verdi
Kaynak: AA

Türkan Şoray, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement