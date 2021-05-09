Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor

09.05.2021 15:41

Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.

Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor

İSTANBUL - Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. 38 yıl boyunca Yelişçam'a figüranlık yapan ve birçok filmde rol alan Ziya Çirkin, Beyoğlu'nda temizliğini yaptığı binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor. TGRT Haber'in hikayesini paylaştığı usta oyuncuya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sahip çıktı.

Yeşilçam'da Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan ve bazen kamera arkası bazen de dizilerde oynayan Ziya Çirkin, şimdi Beyoğlu'nda yaşam mücadelesi veriyor. 10 yaşında Kayseri'deki baba evinden çıkıp İstanbul'a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, Beyoğlu'nda temizliğini yaptığı binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor. Yeşilçam günlerini anlatan Ziya Çirkin, yetkililerden de yardım bekliyor.

"Sinemayı sevdiğim için ben de onların peşine geldim"

Sinemayı çok sevdiğini ve hayatını sinemaya adadığını belirten Ziya Çirkin, "1970'te Kayseri'de kovboy filmi çekiliyordu silah ve silahşörler. Hasan Yıldız, Yılmaz Şeref, Levent Çakır onlar oynuyordu biz sinemanın ne olduğunu bilmiyorduk çocuğuz. Orada baktık ki film çekiyorlar, kovboy filmi çekiyorlar. Biz de seyretmeye gidiyorduk. Onlar filmi orada çektiler ben de ufak bir sahnede orada oynadım orada kovboy filminde. Aradan zaman geçti onlar gittiler İstanbul'a. Ben de sinemayı sevdiğim için onların peşine geldim. Evden kaçtım babamdan dayak yedim" şeklinde konuştu.

"Geldim Yeşilçam'a girmeden önce burada sokaklarda yattım, dışarılarda yattım"

Yeşilçam'a geldiğinde çok sıkıntılar çektiğini söyleyen Ziya Çirkin, "Yeşilçam'a gelmeden önce Okmeydanı, Topkapı, Aksaray, Beşiktaş orada yattım, kalktım. Dışarıda, orada burada yattım. Baktım çaresizim, açım, susuzum direk Taksim'e geldim. Oradan da artistlerin bulunduğu yeri sordum orayı bana tarif ettiler. Buraya Yeşilçam'a geldim. Sonra da baktım gençlik yıllarının artistleri var. Bazısıyla konuşmuşluğumuz var, sevdiklerimiz var. Allah razı olsun biri orada tuttu bir filme çağırdı. Oradan sonra bir filme gittim. O gün, bugündür figüranlık yaptım. Zamanında sokaklarda yattım" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun bir engelli maaşı veriyorlar"

Geçimini 900 liralık engelli maaşı ile sağladığını belirten Ziya Çirkin, "Benim kalacak yerim yok. Kimsem yok, babam yok. Yani Allaha şükür. Allah'a dua ediyorum, içkim yok, kumarım yok. Kendi halinde bir insanım. Kimseye bir zararım yok, kimseye bir kötülüğüm olmadı. Çocuk yaşımdan beri kuşa bile zarar vermemişim. Ben kendi halimde bir insanım. Benim akrabalarım var, emmilerim var, dayılarım var. Ben arasam onlar beni arıyor, ben aramazsam onlar da beni aramıyor. Ondan sonra buranın temizliğini yapıyorsam burada kalıyorum. Burada yatıp kalkıyorum, başka kalacak yerim yok. Ne yapayım? Kimseye boyun eğmiyorum. Önceden caddede müzik çalıyordum, ekmeğimi kazanıyordum onu da yasak ettiler. Artık o işi de yapamıyorum. Allah razı olsun devlet babadan işte bana bir engelli maaşı veriyorlar. 900 lira maaş veriyorlar. Akli dengem biraz zayıftır. Kafam gidip, geliyor yani. Bazen kimseyi hatırlamıyorum. Yani sinirlendiğim zaman kendimi kaybediyorum" şeklinde konuştu.

TGRT Haber'de yayınlanan Ziya Çirkin'in hikayesi, Beyoğlu Belediyesini de harekete geçirdi. TGRT Haber yayınına canlı bağlanan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, emektar oyuncuya yardım sözü verdi. Maddi ve manevi olarak Ziya Çirkin'in yanında olacaklarını söyleyen Yıldız, "Filmlerde yeniden oynamak istiyorsa yapımcı arkadaşlarımız var kendileri ile irtibata geçeriz. Kendisini ziyaret ederiz bir araya geliriz, nasıl yardımcı olacağımızı belirleriz. Ayrıca Yeşilçam sokağının tarihi kimliğine kavuşması, yeni ve eski oyuncuları bir araya getirmesi gibi bir projemiz var. Bu tür değerlerimizin kaybolmasını istemeyiz" diye konuştu.

Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor
Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor
Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor
Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


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