Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Gülşen Bubikoğlu Oyunu Verdi
49 dakika önce
Yeşilçam'ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu oyunu verdi Bubikoğlu: "Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin"İSTANBUL - Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yerel seçimler için oyunu Beykoz'da kullandı.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu
oyunu verdi
Bubikoğlu: "Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin"
İSTANBUL - Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yerel seçimler için oyunu Beykoz
'da kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum" dedi.
Yeşilçamın sevilen isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu kullandı. Beykoz Sedat Simavi
Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür" diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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