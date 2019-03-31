Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Gülşen Bubikoğlu Oyunu Verdi

Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Gülşen Bubikoğlu Oyunu Verdi

49 dakika önce

Yeşilçam'ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu oyunu verdi Bubikoğlu: "Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin"İSTANBUL - Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yerel seçimler için oyunu Beykoz'da kullandı.

Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Gülşen Bubikoğlu Oyunu Verdi, System.String[]
Yeşilçam'ın ünlü ismi Gülşen Bubikoğlu oyunu verdi
Bubikoğlu: "Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin"

İSTANBUL - Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yerel seçimler için oyunu Beykoz'da kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum" dedi.
Yeşilçamın sevilen isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu kullandı. Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür" diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Beykoz, Gülşen Bubikoğlu, Genel
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