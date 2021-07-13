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Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti - Son Dakika

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti

13.07.2021 09:53

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti Ünlü oyuncu Ahmet Mekin: "Bayramda hepinizi Erdek'e, Ocaklar'a bekliyorum" Marmara'nın incisi Erdek, bayram misafirlerini bekliyor Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahmet Mekin, 40 yılı aşkındır yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesinden sevenlerine seslendi.

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti

Ünlü oyuncu Ahmet Mekin: "Bayramda hepinizi Erdek'e, Ocaklar'a bekliyorum"

Marmara'nın incisi Erdek, bayram misafirlerini bekliyor

BALIKESİR - Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahmet Mekin, 40 yılı aşkındır yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesinden sevenlerine seslendi. Usta oyuncu Mekin, "Burası harika bir yer. Herkesi bayramda Erdek'e ve koylarına bekliyorum" dedi.

Güney Marmara'nın incisi Erdek, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Türkiye'nin iç denizine musallat olan müsilaj (deniz salyası), turizmde sıkıntılı günler geçiren Erdek'te nihayet etkisini kaybetti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kolay ulaşımı nedeniyle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar da sakin, huzurlu doğa ve denizi ile iç içe olan Erdek ilçesini tercih ederken, bunaltıcı sıcakların da etkisiyle denizde ve havuzlarda serinlemeye çalışıyorlar.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ahmet Mekin de 40 yılı aşkın zamandır Erdek ilçesinde yaşayan sakinlerden biri. Erdek'e olan sevgisi ile de tanınan Ahmet Mekin, "43 yıldır Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde oturuyorum. Ocaklar, Marmara Bölgesi'nin en güzel, en nadide yerlerinden biri. Havasıyla, suyuyla dağıyla, ormanıyla, deniziyle harika bir yer. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada her türlü imkan var. Spor yaparsınız, denize girersiniz, ister kumsalda, ister doğada yürüyüş yaparsınız. Burada her şey mükemmel, sizin tercihinize kalmış. Şu an müsilaj nedeniyle bir badire atlattık ama bu bela gitti. Çok şükür kurtulduk. Şimdi burada her gün denize giriyorum ve dakikalarca yüzüyorum. Buraları harika bir yer. Herkesi Erdek ve koylarına bekliyorum" dedi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ise tatilcilere müsilaj müjdesi verdi. Başkan Karışık, bir süredir Marmara'yı etkisi altına alan müsilajın Erdek ve kıyılarını tamamen terk ettiğini söyledi. Başkan Karışık, "Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında tüm Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj, maalesef hepimizi çok üzmüş ve denizde yaşayan canlıların yaşamı konusunda endişe etmemize sebep olmuştu. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın birlikte hareket ederek çalışması sonucunda haziran ayının başından itibaren müsilajın etkisi azalmış, temmuz ayı ile birlikte tamamen yok olmuştur. Biz Erdek olarak pırıl pırıl berrak sularımıza kavuşmuş bulunmaktayız. Yapılan araştırmalar sonucunda da deniz suyu analizlerimiz çok temiz çıkmıştır. Siz değerli halkımız ve misafirlerimiz, gönül rahatlığı ile altın sarısı kızgın kumlardan, pırıl pırıl serin sulara koşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti
Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti

Ahmet Mekin, Yeşilçam, Marmara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın ünlü isminden bayram daveti - Son Dakika


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