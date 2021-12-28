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Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i "hatırlanmak" mutlu ediyor - Son Dakika

Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i "hatırlanmak" mutlu ediyor

28.12.2021 10:59

Türk sinemasının en önemli jönlerinden 90 yaşındaki Ahmet Mekin, sinemaseverler tarafından ilk günkü gibi hatırlanıyor olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk sinemasının en önemli jönlerinden 90 yaşındaki Ahmet Mekin, sinemaseverler tarafından ilk günkü gibi hatırlanıyor olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin "Sevgi iyilikti, sevgi emekti..."efsane repliğini "Asya"yı canlandıran Türkan Şoray'a söyleten "Cemşit" karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, kariyerinde 200'e yakın filmde gösterdiği performansla Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Kavanozdaki Adam, Mahşere Kadar, Bir Yudum Su, Vurun Kahpeye, Bugünün Saraylısı, Aşkın Acıları, Sevmek Günah mı? gibi filmlerdeki üstün performansıyla Yeşilçam'ın efsane isimleri arasına giren Mekin, hayatını Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürdürüyor.

Kızlarını ziyaret için zaman zaman geldiği Antalya'da her gün yürüyüşe çıkan Mekin, hayranlarının fotoğraf çektirme talebini hiç geri çevirmiyor.

"İyi işler yapmışız ki unutulmadık"

İnsanların kendisine gösterdiği ilgiye güler yüzle karşılık veren Mekin, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendisine gelen film tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.

Bir süre önce Kovid-19'a yakalandığını, karantinada kaldığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mekin, bu süreçte bol bol kitap okuduğunu dile getirdi.

Mekin, Antalya'da insanların sinemaya ve sanatçıya büyük ilgisinin olduğunu belirterek, "İnsanların saygı göstermesi beni mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Sinema ve sporda çabuk unutulursunuz. Ben 65 senedir bu işi yapıyorum ama unutulmadık. Unutulmamak da güzel bir şey. İyi işler yapmışız ki unutulmadık. Unutulmamamı sağlayan da hala televizyonlarda gösterilen Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmler. Gençler bile bu filmi izliyor. Yolda 20'li yaşlarda gençler çevirip, fotoğraf çektirmek istiyor. Bu durum ayrı bir mutluluk, heyecan oluşturuyor." diye konuştu.

Türk sinemasının gelişimini takip ettiğine değinen Mekin, iyi filmlere imza atıldığını kaydetti.

Eskiden amatör heyecanla yarı profesyonel çalıştıklarını vurgulayan Mekin, "Amatördük ama işimizi çok severek yapıyorduk. Paradan değil de yaptığımız işten keyif almaya çalışıyorduk. Şu an daha teknik ve profesyonel çalışılıyor. Duygusal olan o bağlar koptu. Şu an sadece iş olarak bakılıyor. Daha profesyonel düşünülüyor." dedi.

"(Cemşit) kariyerimin en kolay karakterlerinden biriydi"

Mekin, kariyerinde çok farklı karakterler canlandırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Psikolojik hastalığı olanları da bürokratı da halk adamını da oynadım. Beni etkileyen filmler oldu. Halit Refiğ'in çektiği 'Bir Türk'e gönül verdim' filmi ile 'Bir adam yaratmak" filmi benim için farklıydı. Cemşit karakterini oynarken hiç zorlanmadım. Cemşit beni yansıtıyordu. Bana uygundu. Fazla da çalışmadım. Ekstra bir oyunculuğum yoktu. Adam hikayede karısını ve 2 çocuğunu heyelanda kaybetmiş, durgun ve suskun bir insandı. Fazla abartısı olmayan bir adam. Bana uygun, karakterime yatkın geldi. Kariyerimin en kolay karakterlerinden biriydi. Kendimi oynadım."

Yakın zamana kadar film ve dizilerde oynadığını anlatan Mekin, "Sürekli teklifler geliyor ama kabul etmiyorum. Yaşımın da etkisi var. Eskiden Mustafa Kemal Atatürk'ü oynama teklifleri geldi. Görüşmeye gittiğimde her seferinde 'Atatürk'ü hakkıyla yansıtabilecek misiniz?' diye sordum. Hatta Belçikalılar da Atatürk'ün filmini yapmak istediler onları da aynı gerekçeyle kabul etmedim. Hakkını verecek bir film yapılsaydı Atatürk rolünü oynar ve sinemayı bu onurla bırakırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Tek kişilik bir film yapmak istediğini ancak ticari sebepler nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini aktaran Mekin, bu durumun kendisinde uhde olarak kaldığını sözlerine ekledi.

Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i hatırlanmak mutlu ediyor
Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i hatırlanmak mutlu ediyor
Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i hatırlanmak mutlu ediyor

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Ahmet Mekin, Yeşilçam, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i 'hatırlanmak' mutlu ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin'i "hatırlanmak" mutlu ediyor - Son Dakika
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