Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerini okullarında yaşatacaklar - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerini okullarında yaşatacaklar

6 saat önce

Bin bir emek ve zahmetle çamura şekil vererek Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin figürlerini oluşturan Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okullarında oluşturacakları Yeşilçam Müzesi sayesinde Yeşilçam'ın efsane isimlerinin anılarını bu müzede yaşatacak.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerini okullarında yaşatacaklar, System.String[]

Bin bir emek ve zahmetle çamura şekil vererek Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin figürlerini oluşturan Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okullarında oluşturacakları Yeşilçam Müzesi sayesinde Yeşilçam'ın efsane isimlerinin anılarını bu müzede yaşatacak.


Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarını ve Türk Müziğinin usta isimlerini çamur ve kilden büyük uğraş ve zahmetle 3 boyutlu sanat atölyesinde gerçekleştiren Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Yeşilçam ruhunu okullarında yaşatmak istiyor. Bu doğrultuda kolları sıvayan öğrenciler, sevdikleri ve hayranı olduğu ünlülerin kilden büstünü yapmaya karar verdi. Kemal Sunal'dan Halit Akçatepe'ye, Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Aşık Veysel'den Müslüm Gürses'e kadar birçok ünlünün çamurdan figürünü yapan öğrenciler, büstler tamamlandıktan sonra okullarında kurulacak olan Yeşilçam Müzesinde çalışmalarını sergileme imkanı bulacak.


Okul Müdürleri Aytaş Şahin öncülüğünde böyle bir çalışmaya imza attıklarını anlatan öğrencilerden Rümeysa Dalan, "3 boyutlu sanat atölye dersimizde kilden sanatçıların büstünü yapıyoruz. Genelde Yeşilçam ünlülerinin büstünü yapıyoruz. Çünkü sınıfımızda Yeşilçam ünlüleri çok seviliyor. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve daha birçok ünlüyü yapıyoruz. Herkes sevdiği ünlüyü yapıyor. Okulumuzda Yeşilçam müzesi kurmayı düşünüyoruz. Ünlülerin anılarını yaşatmak için bunu düşündük. Cumhuriyet Meydanında her yıl sergimiz oluyor ve bu yaptığımız çalışmaları o sergide de beğeniye sunacağız" dedi.


Asya Sağ isimli öğrenci ise, "Kilden, çamurdan ünlülerin büstlerini yapıyoruz. Ben Halit Akçatepe'yi yapıyorum. Okulumuzda açılacak sergi için 12 tane büst yapıyoruz. Yeşilçam ünlüleri daha çok ilgimi çekiyor, herkes istediği kişileri ilgi duyduğu kişileri yapıyor. Bunu müzemizde ve sergimizde vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız" şeklinde konuştu. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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