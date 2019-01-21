Yeşilçam'ın Unutulmazlarını "Afişlerle" Yaşatıyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde 60 yaşındaki temizlik işçisi Süleyman Saraçoğlu, bir döneme damga vuran unutulmaz isimlerin rol aldığı 372 Yeşilçam filminin afişini, zaman zaman açtığı sergilerle beğeniye sunuyor.
Fethiye Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Saraçoğlu, 13 yaşındayken izlediği bir filmden etkilendi. Bunun üzerine gösterime giren filmlerin afişlerini toplamaya karar veren Saraçoğlu'nun bu ilgisi, bir sinema işletmecisinin dikkatini çekti.
İşletmecinin teklifiyle sinemanın önünde temizlik yaparak para kazanmaya başlayan Saraçoğlu, 1974'ten ilçedeki sinema salonunun kapandığı 1982'ye kadar 372 filmin afişini biriktirdi.
Saraçoğlu, yalnız yaşadığı iki odalı evinin duvarlarında da asılı bulunan ve "Onlar benim dünyam" dediği afişleri, zaman zaman açtığı sergilerde beğeniye sunuyor. Afişler, görenleri adeta Yeşilçam'da yolculuğa çıkarıyor.
-"Yeşilçam başlı başına bir kültür"
Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini, Yeşilçam'ın kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi.
Günlerini Yeşilçam filmleriyle geçirdiğini anlatan Saraçoğlu, halen bunları seyretmekten ilk günkü gibi mutlu olduğunu dile getirdi.
Saraçoğlu, " İbrahim Tatlıses
'in 'Fadile' filmini izlerken 25. dakikasında ağlayarak sinemadan çıktım. Ferdi Tayfur
'un 'Çeşme
' filmini 112 kez seyrettim. Zaman zaman yine açar izlerim. Bu film çıktığında 15 gün gösterimde kaldı, her gün izlemek için sinemaya gittim. Kemal Sunal
'ın filmlerini de çok severim." ifadelerini kullandı.
Film afişleriyle 45 yıldır iç içe yaşadığını dile getiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:
"Eşimin vefatının ardından afişlerle baş başa kaldım. Bu film kültürünün bende saklı kalmaması için bazen sergiler açıyorum. Herkes faydalansın istiyorum. Ziyaretçilerden bazıları afişleri 45 yıldır nasıl sakladığımı merak ediyor. Herkesten çok güzel tepkiler aldım. Yeşilçam başlı başına bir kültür. O zamanki yaşam koşullarımızı anlatıyor."